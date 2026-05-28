Pedro Acosta lo tiene claro: "Ganar un mundial sin Marc Márquez en pista sabe a poco"

Pedro Acosta aterriza en Mugello (Italia) tras un domingo para olvidar en la anterior cita, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto murciano, quien firmó un fin de semana con mucho ritmo, se encontraba luchando por la victoria cuando sufrió un fallo en su KTM que lo dejó parado en pista, con tan mala suerte que provocó el escalofriante accidente de Álex Márquez. Sobre esto y mucho más habó el 'Tiburón de Mazarrón' tras su llegada al trazado italiano.

Tras el accidente en el que se vio implicado, dirección de carrera programó una nueva salida que terminó en lesión de Johann Zarco tras otro accidente en la primera curva del trazado. Fueron tres las salidas que los pilotos tuvieron que asumir tras dos accidentes graves, algo que el murciano criticó duramente durante el domingo en Barcelona. "Pues más o menos pienso lo que dije aquel domingo. Al final, nosotros somos los que hacemos el show, y no vi necesaria la tercera salida. Pero bueno, supongo que eso ya se hablará mañana en la Safety Comission, que supongo que iremos bastantes pilotos allí. Yo llevo como un año y medio que no voy, pero mañana es un día para ir", expresaba el '37' ante los medios, tal y como recoge 'Motorsport'.

Pedro Acosta durante el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito / SPO

Desde la dirección del campeonato apuntaron que se había retomado la carrera teniendo en cuenta que ambos pilotos estaban conscientes y que la pista estaba en perfectas condiciones. Acosta tiene claro que no todo es blanco o negro. "Al final, has tenido dos banderas rojas, tres salidas, el estrés de la arrancada, de volver al box... Y si has estado medio envuelto en la situación, vas que se te sale el corazón por la boca. Entonces, hay que saber también pararse un poco. Porque incluso Johann Zarco dijo que se cayó porque estaba medio desconcentrado. Creo que hay que pararse y pensar que hay personas encima de la moto, que no vamos en un coche, que en los coches vas con algo y allí hay muy pocas veces en las que pase algo", reivindicó Acosta.

El fallo que provocó el accidente

Por otro lado, explicó si el equipo austríaco ya ha dado con el fallo en la RC16 que provocó el accidente del menor de los Márquez. "El problema fue eléctrico. Todavía siguen buscando el por qué, porque está un poco confuso el tema. El lunes no me pasó, y toda la moto era nueva. Esperemos que no pase otra vez", dijo Pedro.

La noticia que ha protagonizado la previa del Gran Premio de Italia ha sido el regreso de Marc Márquez tras su lesión en el pie izquierdo y su paso por el quirófano para extraer un tornillo roto en su hombro derecho que le oprimía el nervio radial. Sobre esto también se sinceró el campeón de Moto2 y Moto3, quien el próximo curso compartirá box con el de Cervera... a falta de confirmación oficial. "Me alegro de que esté, le hace falta al campeonato, nos hace falta a todos que esté el vigente campeón. Para los que estén luchando el campeonato, supongo que nunca gusta ganarlo sin que Marc esté, sabe un poco a poco", expresó el de Mazarrón.