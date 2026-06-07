Pedro Acosta, sobre su brutal batalla con Márquez: "Mi padre no me ha enseñado a rendirme"

Pedro Acosta firmó en Balaton Park (Hungría) un fin de semana muy sólido. El piloto de Mazarrón fue el más rápido de la joranada del viernes pero no pudo imponerse ante un Marc Márquez que repitió el guión de 2025, llevándose la 'pole' y las dos victorias del fin de semana. Aún así, sumó 29 puntos valiosos y, lo más importante, un plus de confianza con la RC16.

El dorsal '37' salió a pista con neumático blando trasero, mientras que el nueve veces campeón optaba por el compuesot medio. Siguió Pedro la estrategia de Marc la jornada anterior: se puso primero y trató de tirar para abrir hueco. Logró cierto margen sobre el catalán.... pero tras una intensa batalla hacia la mitad de carrera, el '93' le ganó la partida.

"Era cuestión de seguir el plan. Era la estrategia con el blando: tirar al principio y luego ir viendo. Es verdad que, una vez que he perdido la estabilidad que tenía al principio, he empezado a perder velocidad. Tenemos que estar contentos. Hemos dado un paso adelante de ayer a hoy, hemos vuelto a luchar por la victoria... Esto es cuestión de probar", dijo el piloto murciano ante el micrófono de DAZN.

Ambos pilotos, quienes a falta de confirmación oficial compartirán equipo el próximo curso en el Ducati Lenovo, protagonizaron una bonita batalla por la primera plaza. "Mi padre no me ha enseñado a rendirme. Hasta que tuviera una oportunidad lo iba a intentar, al menos para devolverle el adelantamiento, para ir cogiendo experiencia delante. En MotoGP no he liderado muchas vueltas, y las carreras de este año me están dando un poco la soltura de estar delante. Si la estrategia era estar delante, había que intentarlo hasta que se pudiera", expresaba el '37'.

Un 'plus' de confianza

El accidente en la curva 1 del trazado húngaro, en el que se vieron implicados Martín, Bezzecchi y Di Giannantonio, los tres primeros en el mundial, ayuda a que Acosta recorte puntos. "No tenemos que esperar a que se caigan los demás para intentar estar en la pelea por el Mundial. Estoy cerca del Top 3, que era lo que quería. Ahora viene Marc por detrás también, esto lo hará todo más difícil. Pero me está gustando la consistencia que estoy teniendo, esto es lo que me dará tener la oportunidad, algún día", expresaba Pedro.

Una vez más, el campeón de Moto3 en 2021, deja claro que no va a tirar la toalla. "Rendirnos no nos rendimos. Es verdad que he pegado un empujón, porque ver la realidad de Mugello, que sufrimos tanto, no fue fácil. Y ver que aquí hemos estado por delante de todos, menos Marc, ha sido un golpe, más que de motivación, de confianza. Porque hemos visto que volvemos a ser competitivos, dentro de lo que había. Esperemos no sufrir mucho en Brno en la recta", sentenció.