Pedro Acosta, tras intentar plantar cara a Márquez: "Creo que hemos dado el 100% de lo que teníamos"

Parecía, el viernes y el sábado tras los tiempazos de Marco Bezzecchi, que Marc Márquez tal vez lo tendría complicado para llevarse la victoria en Aragón. Pero lejos de la realidad, conquistó el domingo su octava victoria en MotorLand tras una intensa batalla primero con 'Bezz' y luego con quien será su futuro compañero de box, Pedro Acosta. Precisamente, este último se mostró satisfecho con el resultado que logró con una KTM muy inferior a la Ducati y la Aprilia.

El de Mazarrón obsequió a los seguidores de las carreras con una bonita persecución a Marc Márquez por la victoria. Estuvo cerca, pegado al colín del '93'. Pero no pudo seguirle el ritmo cuando el catalán empezó a bajar a los 46. "Se ha intentado, pero Marc ha tirado ese tirón cuando quedaban diez vueltas. Ha empezado a rodar en 46, y ha sido cuando me he desenganchado. Sabía que si lo intentaba me iba a quedar sin goma al final y que me iba a pasar igual", comenzaba valorando ante los medios presentes en MotorLand, entre los que se encontraba SPORT.

"Creo que hemos dado el 100% de lo que teníamos, hemos llegado bastante cerca para las malas carreras que íbamos haciendo antes del verano y en la de Silverstone, creo que nos podemos dar por satisfechos", valoraba sobre las últimas actuaciones.

Una de las maniobras más bonitas que dejó la carrera fue, precisamente, el adelantamiento del campeón de Moto2 y Moto3 a Bezzecchi. "Había mucha diferencia de velocidad y yo estaba muy a la derecha y ellos muy a la izquierda, ha sido hacer mi línea normal, solo que llevando cuidado con alguien que estaba dentro. Ha quedado bonito para la tele", bromeaba.

La realidad es que la cita anual en suelo maño evidenció lo complicado que está siendo este curso para el resto de pilotos de la fábrica austríaca. El segundo piloto fue Enea Bastianini en la octava plaza, pero a más de 25.741 segundos del liderazgo de Marc. "Espero que mejoren pronto, porque eso solo me hará mejorar a mí también. Estoy contento por mi rendimiento, pero el nivel general de la moto y la marca, hay que hacer que mejore", valoraba el piloto de Mazarrón.

"Mi moto ha ido mejorando según ha ido pasando el fin de semana. Al final es lo que le pedí al equipo, que cada fin de semana hay que mejorar cada día. Si nos hubiéramos quedado estancados, no habríamos llegado al podio. Mi equipo está dando al 100%, estoy contento porque es gente que no se toma a personal las exigencias que pongo, y eso nos está haciendo mejorar", sentenciaba el murciano.

El piloto de KTM fue preguntado por unas declaraciones de Marc Márquez en la sala de prensa. El '93' dijo que "hay cambios generacionales que no se pueden parar", refiriéndose al '37', que aterrizará en el box del Ducati Lenovo en 2027. "Voy a intentar hacer unos cuantos podios más lo que me queda de este año, y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo", decía sobre esas palabras el murciano.

Su futuro con Marc

"Al final, creo que cometí muchos errores el año pasado por hablar de Marc, me voy a esperar a subirme a la moto no vaya a ser que se me atragante y no me salga bien", expresaba.

Pedro se pone como objetivo terminar su etapa en KTM como tercer clasificado en la general. Ahora mismo, es sexto a 67 puntos del liderazgo de Bezzecchi. "No estoy tan lejos del tercero, si lo pienso así, la única manera va ser hacer carreras así. Necesito coger puntos, todos los que pueda y más si quiero ser tercero en el mundial", sentenciaba.