Pedro Acosta avisa a Di Giannantonio: "A mi nadie me adelanta mirándome"

El Gran Premio de Francia de MotoGP dejó varias batallas para el recuerdo, tanto por las posiciones de podio como por las más retrasadas. Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio protagonizaron una de esas luchas que acabó con el italiano cruzando la bandera a cuadros por delante del murciano.

Pedro Acosta realizó un buen de semana y partía quinto en la parrilla de salida de Le Mans, justo al lado de DiGiannantonio, que llegaba tras una caída en la sprint que le dejó sin puntos y acabando en la última posición de la parrilla. Tampoco le fue bien al italiano la salida en la carrera del domingo y se vio obligado a remontar, mientras que a Acosta le sucedía lo contrario. Empezó bien pero fue perdiendo posiciones a medida que avanzaba la carrera. Después de rodar tercero durante gran parte de la prueba, a diez para el final fue superado por Jorge Martín y Ai Ogura.

Acosta lidera un grupo en Le Mans / AFP7 vía Europa Press

En este escenario, superado el ecuador de la carrera, ambos se encontraron peleando por la cuarta plaza. Para el tramo final, las Aprilia de Martín, Bezzecchi y Ogura estaban ya lejos de su alcance y el único objetivo era coger el máximo de puntos posible. El murciano afrontó la última vuelta por delante, con el de VR46 pegado, preparando un ataque que lanzó en la última curva con éxito.

DiGia entró por delante en la recta de meta y se permitió girarse en un par de ocasiones en un gesto que no gustó nada al de KTM.

Estrategia equivocada

"No sé si lo de hoy era lo máximo que había", explicó Acosta, quien admitió que "pensaba que Di Giannantonio estaba más cerca de lo que, en realidad estaba, y fui a defenderme más de la cuenta". Para el piloto español, el cuarto puesto era factible pero reconoce que su estrategia "salió rana". Respecto al podio, asumió que "claramente no estábamos para luchar por él", teniendo en cuenta el ritmo impuesto por Aprilia. "Daba miedo, sobre todo Martín y Ogura viniendo desde atrás. Hay que ser realistas de dónde estamos y hay que estar contentos porque es mi mejor resultado en Le Mans desde que estoy en MotoGP", valoró.

Respecto al gesto de DiGiannatonio, el murciano se mostró muy enfadado. "Insisto, pensaba que estaba más cerca, pero me la apunto para la siguiente. A mi nadie me pasa mirándome", aseguró. y prometió 'vendetta'. "Ya nos veremos en la próxima carrera", aseguró.