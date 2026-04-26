Pedro Acosta advierte: "No es normal ver esto en Márquez"

Pedro Acosta y Marc Márquez tienen varias cosas en común. La primera es obvia; el talento. La segunda, es ya un secreto a voces: a falta de confirmación oficial, compartirán box en el Ducati Lenovo en 2027. Y la tercera, es que a ambos se les ha terminado poniendo cuesta arriba el fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Al piloto murciano se le ha torcido la cuarta cita del campeonato tras las buenas actuaciones que protagonizó en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. Llegó a liderar el campeonato tras la primera cita. Pero con una KTM lejos del rendimiento de las Aprilia y las Ducati, el golpe de realidad en uno de los circuitos de casa ha sido duro.

El 'Tiburón de Mazarrón' no se sintió cómodo ya desde un inicio. El viernes no pudo lograr el pase directo a Q2 y tuvo que enfrentarse a la primera sesión del 'qualifying' para estar presente en la sesión definitva. Esos 15 miutos extra le permitieron encontrar un buen ritmo a una vuelta y salvó los muebles al ser sexto. Pero las cosas se complicaron para él en una alocada carrera al Sprint en mojado que se tradujo en una 12ª posición.

Pedro Acosta durante el fin de semana en Jerez / José Manuel Vidal / EFE

La esperanza era el domingo... pero a duras penas ha podido entrar en el 'Top 10'. Eso sí, tras perder parte de su carenado debido a un contacto con Raúl Fernández. Pero lo cierto es que las sensaciones nunca fueron las idóneas. "Contento de que se haya acabado porque hemos estado casi todo el fin de semana, menos de las sesiones de agua, a remolque", decía ante la prensa en Jerez, tal y como recoge 'Mundo Deportivo'.

Mañana los equipos se enfrentan a una nueva prueba en el trazado: el test en el que las fábricas esperan rodar con el prototipo de 2027. "Ahora toca centrarse un poco en mí, en el test, intentar entender por qué este circuito de normal me cuesta tanto e intentar dar pasos para el futuro", decía el '37'.

Apunta el piloto de KTM que la RC16, pese a no ser la mejor moto de la parrilla, no debería estar al nivel exhibido este fin de semana. "No creo que ni que la moto fuera hace cuatro semanas tan buena para estar en el podio, ni este fin de semana tan mala para hacer lo que hemos hecho", comenzaba diciendo. "Las Ducati han vuelto hasta donde estaban, las Aprilia siguen estando donde están con las cuatro motos, y nosotros estábamos sufriendo un poco más. Pero la moto no es tan mala para sufrir tanto como hemos sufrido hoy o el fin de semana, entonces, habrá que encontrar algo de mi pilotaje para en el futuro poder salir más competitivo aquí", decía, tirando de autocrítica.

Los problemas de Márquez

Un fin de semana que tampoco terminó muy bien para Marc Márquez. El vigente campeón, quien se llevó la victoria en la sprint tras otra 'masterclass' de pillería, se fue al suelo en la curva 11 el domingo mientras trataba de dar caza a su hermano menor Álex, quien finalmente ganó. Un cero para el de Cervera, que ya se encuentra a 44 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi y que tenía esta cita marcada en rojo en el calendario, puesto que aseguraba encontrarse físicamente mejor de la lesión que sufrió en su hombro derecho en Indonesia, el pasado curso.

Una situación que también ha valorado su futuro compañero de box, Acosta."Hablo bajo la poca experiencia que tengo yo comparada a la suya. Muchas veces cuando tú estás acostumbrado a llevar tu moto de alguna manera y por el motivo que sea tienes que pilotar diferente, cuando tienes que empujar es todavía más complicado centrarte en pilotar como tienes que pilotar en vez de cómo te sale", expresaba el murciano. "Está claro que desde Indonesia del año pasado, algún problema tiene que tener porque no es normal ver esto en Marc", sentenciaba el '37'.