Pedro Acosta adelanta sus planes: pasará por quirófano esta semana

Fin de semana para olvidar de Pedro Acosta. El piloto de KTM sufrió varios problemas mecánicos durante la jornada del sábado y este domingo tuvo que abandonar, esta vez por problemas físicos derivados del síndrome del túnel carpiano que sufre en el brazo derecho. Después de una intensa batalla con Marc Márquez y Pecco Bagnaia por la quinta plaza, el murciano tuvo que reducir gas y poner rumbo a boxes.

En ese camino, se le pudo ver agitando su brazo derecho en un gesto inequívoco de molestia. Poco después confirmó que pasará por quirófano esta semana para operarse de esa dolencia que suele afectar a los pilotos a los largo de su carrera. "Llevo desde Japón que se me quedan tres dedos dormidos, pero en algunos circuitos lo llevo mejor, en algunos peor, y en otros solo pierdo la sensibilidad, pero sé cuándo le doy a la maneta, que la tengo en la mano. El problema es que hoy ha llegado un punto en que parecía que no tenía ni los tres dedos.., cuando cogía el puño, no sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno", explicó en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Según comentó Acosta, la operación estaba prevista para el primer parón estival, después del Gran Premio de Alemania (del 10 al 12 de julio) pero los problemas en Assen han hecho que tome la decisión de adelantar el paso por quirófano aprovechando las próximas dos semanas sin competición. "La idea era hacer después de Sachsenring pero después de ver lo que ha pasado hoy, que después del warm-up ya me ha dado a la segunda vuelta y que ya he empezado la carrera con poca sensibilidad, había que poner un límite", reconoció el de Mazarrón, quien ya se operó de ese mismo brazo el año pasado.

¿Qués es el síndrome del túnel carpiano? Según la descripción de la prestigiosa Clínica Mayo, el síndrome del túnel carpiano es una de las afecciones más comunes de las manos. Se produce por una presión en el nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca. El túnel carpiano es un pasaje estrecho rodeado de huesos y ligamentos ubicado en la palma de la mano. Cuando el nervio mediano se comprime, los síntomas pueden incluir entumecimiento, hormigueo y debilidad en el pulgar y los otros dedos. La anatomía de la muñeca, las enfermedades y los posibles movimientos repetitivos de la mano pueden contribuir al síndrome del túnel carpiano.

Segundo paso por quirófano

En abril de 2025, aprovechando el test de Jerez para no perderse ninguna carrera y estar disponible para correr en Le Mans, Pedro Acosta ya se sometió a una cirugía para tratar el síndrome compartimental, y tal y como él mismo explicó, en ese momento los médicos ya le confirmaron que debería volver a operarse en el futuro del túnel carpiano.

"Como ya me está pasando más frecuentemente de lo normal, el viernes habíamos hablado de hacer esta carrera y la de Sachsenring y operarme para el verano, para las tres semanas de parón. Pero es lo que digo, cuando ya ayer di cuatro vueltas y ya lo tenía feo, y esta mañana he dado tres y se me ha dormido otra vez... No esperaba que fuera tan mal hoy, pero ya está", zanjó al respecto.