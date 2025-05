Pedro Acosta: "Ni acepto esta situación ni tengo paciencia"

KTM tuvo un fin de semana para olvidar, donde las cuatro motos de la fábrica austríaca no se sincronizaron con la pista de Silverstone. Una empresa india (Bajaj) confirmó antes del Gran Premio la viabilidad provisional de la fábrica con la inyección de más de 500 millones de euros.

Bajo rendimiento en KTM

Las nuevas noticias resolverían la crisis económica, pero los resultados en la categoría reina siguen sin ser constantes. Las cuatro motos de KTM quedaron fuera de la Q2 en la jornada de clasificación del sábado, era la primera vez en la temporada que esto sucedía.

La mejor moto de la marca en la carrera dominical fue la de Pedro Acosta, quién cruzó la meta en sexta posición. A pesar de entrar en los puntos, los resultados no fueron satisfactorios para el piloto murciano. La desesperación empieza a crecer en el box de Acosta, quién pidió ayuda a la fábrica al finalizar la carrera en Silverstone.

Carencia de paciencia

"Esta fue una carrera de desesperación. Es muy triste que te esmeres en hacerlo todo perfecto, al entrar en las curvas, al levantar la moto, al salir, y que luego lo pierdas todo en aceleración" explicó el 37 en unas declaraciones ofrecidas por 'Motorsport'.

En lo que va de temporada, la sexta posición del último Gran Premio es el mejor resultado que ha conseguido Acosta. Además de hacerlo con la menor distancia respecto la cabeza de carrera, pero esto no es suficiente para él. "Ni acepto esta situación ni tengo paciencia. Las oportunidades pasan una vez en la vida, y no esperaré toda la vida para ser campeón del mundo" confirmó.

La visita a la fábrica

"Necesito ayuda de la fábrica. No soy solo yo; las cuatro KTM se quedaron fuera de la Q2. Si este fin de semana no nos ha quedado claro que tenemos que ponernos las pilas, ya no sé cómo tengo que decirlo. No quiero venir a las carreras simplemente a quemar gasolina. Aún creo en el proyecto de KTM. Se trata de una fábrica que quiere ganar" añadió.

Acosta se encuentra noveno en la clasificación general a más de cien puntos de Marc Márquez, actual líder del campeonato. Los cuatro pilotos de la marca austríaca viajarán esta semana a la fábrica en Austria para indagar en la aerodinámica de la moto.