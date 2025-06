Pedro Acosta: "Tenemos que aceptar la situación y tirar hacia adelante"

Pedro Acosta llega a la octava cita del campeonato tras un complicado inicio de temporada. El piloto murciano por ahora es noveno en la clasificación general, siendo el primer clasificado de la marca austriaca. Aunque Acosta se ha propuesto ser paciente con el desarrollo de la RC16, el '37' empieza a reclamar la falta de resultados. Todavía tiene contrato con KTM hasta 2026, a falta de ver si toma una decisión prematura sobre su relación con la fábrica.

La falta de sensaciones

En la renovación del contrato, KTM se comprometió a ofrecer a Acosta las herramientas para pelear por el campeonato. Todavía las sensaciones no se han mostrado positivas y los resultados de los cuatro pilotos de la fábrica no se muestran consistentes. A la ausencia de buenos resultados, también se suma el problema de la crisis financiera que sufre la marca.

Tras el Gran Premio de Aragón, todos los pilotos de la categoría reina contarán con un test en el mismo trazado. La jornada del próximo lunes dará margen para que la marca austríaca pueda reinventarse y dar un paso adelante: "Del test lo espero todo. Pero hay que aceptar la situación y tirar hacia adelante con lo que tenga".

La mejor carrera de Acosta

En el pasado Gran Premio de Reino Unido, Pedro llegó a la meta en sexta posición a siete segundos de Marc Bezzecchi, ganador de la carrera. La RC16 no se adaptó a las características del trazado de Silverstone y las cuatro motos de la marca austríaca sufrieron durante todo el fin de semana. Las malas sensaciones llegaron al punto de que ningún piloto de la fábrica consiguó clasificar en la parrilla entre los 12 primeros puestos. Al acabar esa carrera, Acosta aseguró perder la paciencia con el rendimiento ofrecido, pero parece que con la llega a Aragón la mentalidad del murciano ha cambiado.

El objetivo en Aragón

"Si logramos una carrera como la última, para pelear por terminar entre los cinco primeros, estaría contento. Ahora tenemos motos para eso. Yo, para estar contento, necesito estar cerca del podio. Silverstone fue la mejor carrera que he hecho en MotoGP, y me valió para terminar el sexto. Eso es lo que cabrea. Pero seguro que me irá mejor, porque hacía mucho tiempo que me iban muy bien las carreras" esas fueron las palabras de Acosta recogidas por 'Motorsport'.

"Nadie me puede decir que no me lo curro en casa, porque salgo a las siete de la mañana y vuelvo a las diez de la noche. Si me lo hubiera currado tanto en Moto3 y Moto2, los años me habrían sido mucho más fáciles" concluyó Acosta.