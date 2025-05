"Pecco no copia a Márquez"

En su primer año vestido de rojo, Marc Márquez ha vuelto a encontrar la regularidad y la competitividad que en su día le llevaron a encadenar ocho títulos mundiales y Ducati está rentabilizando al máximo su fichaje, dentro y fuera de la pista. Pero mientras el piloto de Cervera ha consolidado su liderato en el Mundial después de seis grandes premios, su compañero Pecco Bagnaia está ya 51 puntos tras un difícil inicio de temporada. Gigi Dall'Igna, máximo responsable del equipo de Borgo Panigale, analiza la situación.

Bajo el mando de Dall'igna, la marca italiana ha conseguido los mejores resultados de su historia en MotoGP y la Desmosedici se ha convertido en la mejor moto de la parrilla, la más codiciada por los pilotos que aspiran a pelear por victorias y campeonatos, como en su día entendió Márquez al tomar la decisión de romper con Honda. El ingeniero italiano ha valorado la incorporación del '93 ' al garaje de Ducati en una amplia entrevista a DAZN.

El director general de Ducati busca el equilibrio entre sus dos pilotos y evitar que las victorias de uno perjudiquen la confianza o el rendimiento del otro. Y es que desde siempre, tener a dos 'gallos' en el mismo corral ha sido fuente de conflictos.

"La confianza es un aspecto fundamental en todos los trabajos, pero sobre todo en esta profesión. Creo que durante todos estos años he conquistado la confianza de mis colaboradores y de los pilotos. Nunca haré nada que ayude a un piloto en detrimento de otro, ni haré nada en perjuicio de un piloto que lleva una Ducati", afirma Dall'Igna.

El tono pesimista de Pecco Bagnaia tras el caótico fin de semana de Le Mans, desastroso para sus intereres, muchos se preguntan si sería beneficioso que el bicampeón italiano intentara seguir los pasos de Marc o le iría mejor concentrarse en sí mismo.

Dall'Igna lo tiene claro: "Pecco no necesita copiar a nadie. Él tiene la suficiente experiencia como para crear su propio camino. Lo más importante para un campeón es la cabeza. Cuando la mente está en su sitio, todo resulta más fácil y puedes entender mejor lo que hay que hacer. Muchas veces es mejor dejar al margen algún aspecto técnico, porque si el piloto no está convencido de que es lo correcto, lo mejor es ir hacia esa dirección”, explica.

"En mi opinión, Pecco es muy fuerte en este sentido y no sufre este tipo de problemas", apunta el jefe de Ducati subraya que Bagnaia, pese a la presión que supone compartir box con un piloto como Márquez, sigue trabajando en su propia línea sin dejarse influir. “No creo que Pecco esté copiando a Marc Márquez. Está siguiendo su propio camino, incluso desde el punto de vista de la evolución de la moto, él está siguiendo su propia dirección, independientemente de lo que Marc escoja o haga", dice.

“Hay que tener en cuenta que este es el mejor inicio de Mundial de Pecco de toda su carrera. Ni siquiera cuando ganó sus dos mundiales arrancó la temporada así de bien. Necesita tiempo para tenerlo todo en su sitio, necesita carreras para ir calentando y tener las sensaciones adecuadas. Creo que llegaremos a conseguir que exprima su máximo potencial”, confía Dall'Igna.

Despues de seis grandes premios, Gigi se ha dado cuenta del valor que supone tener a Marc Márquez en su equipo: "Estoy muy contento de trabajar con Marc. Es un piloto que, además de ser extremadamente rápido, utiliza bien todo el material del que dispone. Y considero que también es muy preciso en las indicaciones que da", señala.

"Luego están los técnicos , que tienen que escuchar los comentarios del piloto y tratar de verlos reflejados en la telemetría, porque nosotros somos ingenieros y tenemos que valorar los números y no las palabras. Para nosotros, es importante comprender qué nos está diciendo el piloto mientras miramos la telemetría. Sólo así logramos dar un paso adelante", comenta Dall'Igna.

A pesar de sus caídas en Austin y Jerez, Marc Márquez lidera el Mundial con 171 puntos, suma tres victorias en las carreras del domingo y está imbatido en el sprint, con seis triunfos. "Creo que no se puede pedir más. Lo está haciendo genial, yo me doy por satisfecho", agradece Dall'Igna, que establece un paralelismo entre su propio nivel de eficiciencia y el del octocampeón de Cervera: "Marc, desde el punto de vista del carácter, es un poco como yo. Cuando se fija un objetivo no se rinde hasta que lo consigue. Por eso, creo que, sin duda, podemos contar con él para intentar lograr objetivos importantes".

Por último, Dall’Igna revela que su sueño es ver a los dos pilotos de Ducati peleando por las victorias en cada Gran Premio. “Es una de las cosas que me gustaría ver, a Pecco y Marc luchando deportivamente en pista”, concluye.