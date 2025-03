'Pecco' busca seguir el ritmo a Márquez en Argentina

Pecco Bagnaia tiene como objetivo en Argentina limitar los daños con su compañero de equipo. El piloto de Ducati tuvo un primer Gran Premio complicado, donde no llegó a encontrar buenas sensaciones. El italiano no consiguió superar la tercera posición el sábado ni el domingo.

Un inicio de temporada complicado

El campeón del mundo de 2022 y 2023 tuvo que ver como Marc Márquez y Álex Márquez se colaban por delante de él en la pole y en las dos carreras.

En la segunda ronda del campeonato, el ocho veces campeón del mundo vuelve a presentarse como favorito a la victoria. Las referencias en el trazado no son tan fiables, dado que en 2024 no se corrió en la pista. Las condiciones son óptimas para que Márquez vuelva a dominar el fin de semana, mientras que para 'Pecco' se muestra más complicado.

Termas de Río Hondo tampoco se presenta como uno de los circuitos favoritos de Bagnaia. En este trazado, el italiano nunca ha conseguido subir al podio.

En busca de mejores sensaciones

'Pecco' aseguró que está intentando mejorar para resolver los problemas en Buriram, con el objetivo de mejorar los resultados. Para cumplir con el plan, el italiano deberá tener en cuenta que las condiciones de la pista irán mejorando progresivamente y que el fin de semana requerirá de paciencia. Bagnaia espera que no se repitan los problemas de Tailandia, estos "escaparon de su control" aseguró.

La situación en Tailandia

"Sinceramente, hicimos un buen fin de semana en Tailandia y conseguimos buenos resultados, considerando la situación. Todo lo que estaba bajo nuestro control, lo hicimos. El resto no estaba funcionando bien, pero en cualquier caso mejoramos durante el fin de semana y conseguimos terminar en el podio, que no era mi objetivo, pero considerando la situación, tampoco fue tan malo el resultado. Ya veremos este fin de semana", comentó el piloto de Ducati.

"En Tailandia, sencillamente me costaba, desde el primer día del test. Tuvimos algunos problemas durante las pruebas invernales y no pudimos terminar nuestro trabajo, tuvimos que hacerlo en el fin de semana de carrera".

Más tarde, Bagnaia dejó caer los problemas que había sufrido con los neumáticos, aunque el italiano no nombró a los de Michelin: "No se puede hablar de qué es lo que no falló, no voy a decir nada".

Segunda ronda en Argentina

"Sé claramente que es un circuito donde tengo que trabajar un poco más. Ya mañana trataré de adaptarme a la situación, porque he dado dos vueltas caminando y las condiciones están lejos de ser las mejores. En cualquier caso, trataremos de mejorar y de aprender de lo que hice mal en Tailandia, para ser competitivos desde la primera sesión" afirmó 'Pecco'.

A pesar de que los resultados no han sido los esperados en Argentina Bagnaia se muestra positivo para el GP: "Creo que es un buen circuito, me gusta pilotar aquí y pienso que se ajusta bien a mi estilo de pilotaje. Para que la cosa cambie, necesito que las cosas puedan ir normales".

El italiano tiene como objetivo superar la tercera posición que le marcó en el Gran Premio de Tailandia y mejorar las sensaciones en el trazado argentino.