'Pecco' Bagnaia aviva la polémica con Márquez: "Me sancionaron por un movimiento parecido"

El italiano se quejó del adelantamiento de Marc Márquez por no haber recibido la misma sanción que recibió él en Jerez "La lucha ha sido normal, a mi me ha gustado. Pero tienen que medir siempre las cosas de la misma forma", comentó tras la carrera al Sprint

Molesto acabó la carrera 'Pecco' Bagnaia, que no encajó precisamente bien que el Panel de Comisarios no se posicionara tras el adelantamiento de Marc Márquez en la curva 2 del trazado francés para colocarse momentáneamente tercero y alejar a Brad Binder por delante de ambos.

El actual campeón del mundo salvó bien la primera intentona de Marc, pero no pudo evitar que el de Cervera lo rebasara en la siguiente vuelta, aunque él intentara recuperar, de nuevo, la posición en la curva 3.

El adelantamiento de @marcmarquez93 a @PeccoBagnaia... Y el enfado del italiano 🧐



Tras recibir el adelantamiento, 'Pecco' fue superado también por su compatriota y amigo Luca Marini. Fue entonces cuando el #1 de MotoGP levantó su mano izquierda para quejarse de la maniobra de Marc Márquez, aunque bien bien no era una queja hacia él, sino hacia los que le sancionaron por una acción parecida en el pasado Gran Premio de Jerez al superar a Jack Miller.

"La lucha que hemos tenido es normal. Me ha gustado. El problema es que hace dos semanas me penalizaron por una historia parecida. Prefiero estas luchas, claro está. Pero que todas se midan igual. Hoy ha pasado lo mismo pero no con el mismo desenlace. Siempre es la misma historia... Por el resto, contento. Nos hemos divertido luchando por el podio, creo yo", dijo 'Pecco' para aclarar su queja tras el movimiento de Marc en carrera.

No se quedó precisamente callado Marc Márquez, que contestó ante los micrófonos de DAZN. "Es el tema de moda y es fácil unirse. Ha sido un adelantamiento totalmente lógico. Unos adelantan en la recta y otros tienen que adelantar en las curvas", apuntó el ocho veces campeón del mundo sin tapujos y contento tras haber estado mejor de lo que esperaba en la Sprint Race.