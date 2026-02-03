Pecco Bagnaia sale del pozo: "Esperaba con toda mi alma tener estas sensaciones"

Para Pecco Bagnaia 2025 fue un punto de inflexión. Un jarro de agua fría tras llevarse los títulos mundiales de 2022 y 2023 y luchar hasta el final el de 2024. Pero suele decirse que cuando uno toca fondo tan solo puede ser para coger impuslo y salir de nuevo a flote. Y esa es la esperanza del piloto italiano tras la primera jornada de test en Sepang.

Las sensaciones a lomos de la Desmosedici GP25 no eran buenas. Durante toda la temporada sufrió, y acabó yendo de mal en peor. Resultados muy grises y muy lejos de sus resultados habituales, caídas con poca explicación y una frustración más que palpable en su lado del box. Y decimos en su lado del box, porque en el otro se vivió todo lo contrario. Mientras Pecco se hundía, Marc Márquez arrasaba y se llevaba el Mundial a falta de cinco citas para el fin de curso. Y eso llevó a Ducati a preguntarse qué sucedía con el poco 'feeling' del italiano.

Señaló en alguna que otra ocasión tener problemas a la hora de girar la moto. Su sintonía con los neumáticos tampoco era la mejor. Pero algo cambió en el primer test de pretemporada en Valencia, en la primera jornada a lomos de la GP26. El turinés se mostró optimista tras encontrarse mejor con lamoto, y la base de la Desmosedici que la constructora de Borgo Panigale tenía que terminar que desarrollar durante el invierno era esperanzadora.

Y parece que el nuevo prototipo ha dado en el clavo. Durante la jornada de este martes, los pilotos se enfrentaron a los primeros test oficiales tras el parón invernal y el turinés confirmó una mejora de sensaciones. Empezó en Sepang de manera discreta, ocupando la zona baja de la tabla de tiempos durante la sesión matutina. Pero a una hora del final, 'GoFree' marcó un 1:57.720 en el crono, para situarse en la segunda plaza, solo superado por Àlex Márquez, quien también pilota una GP26 este curso en el Gresini Racing.

"Con estas sensaciones puedo trabajar mucho mejor"

La jornada terminó con Marc Márquez en la primera posición, con un registro de 01:57.018. Pecco se quedaba a 702 milésimas de su compañero de box para ser octavo. Una jornada productiva en la que ambos pudieron probar el nuevo carenado de la Ducati y de la que el italiano salió con una sensación positiva. "Estoy contento porque hemos trabajado muy bien, y las sensaciones son buenas. El limite que notaba el año pasado, al menos hoy, no lo he notado", dijo el italiano tras bajarse de la moto, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Todo parece indicar que la nueva moto diseñada por el 'gurú' Gigi Dall’Igna se adapta mejor a su estilo de pilotaje. "Me he podido centrar ya en la nueva aerodinámica, y ya he podido ver en qué es mejor. Con estas sensaciones, puedo trabajar mucho mejor", dijo ante el citado medio.

El italiano espera poder firmar una buena temporada, la última antes del cambio de reglamento previsto para 2027 en la categoría, y que ya ha provocado un auténtico terremoto en el mercado. "El año pasado había algo que no funcionaba para mi estilo de pilotaje. Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones que he temido hoy", sentenciaba, esperanzado.

Su futuro, en el aire

Lo cierto es que el '63' se encuentra en una posición un tanto comprometida. La 'silly season' de 2027 ha empezado mucho antes de lo esperado y todo apunta que su futuro está lejos de la constructora de Borgo Panigale después de las últimas informaciones que apuntan que Pedro Acosta será quien acompañe a Marc Márquez en el Ducati Lenovo a partir de 2027. Pero todo apunta que la incóngita se resolverá más pronto que tarde.