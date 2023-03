'Pecco' Bagnaia: "Quiero demostrar por qué soy el número 1"

El italiano saldó con dos triunfos y 37 puntos un primer fin de semana de competición perfecto en el trazado portugués de Portimao Tras la victoria de ayer en la primera carrera sprint de la historia, 'Pecco' ha madurado a la perfección la carrera larga para acabar batiendo a Maverick Viñales y Marco Bezzecchi

'Pecco' Bagnaia fue claro al finalizar el Gran Premio Tissot de Portugal. El italiano, que dominó con puño de hierro las dos carreras disputadas este fin de semana en Portimao, confirmó que quiere "demostrarse a sí mismo y a todo el mundo que ganó el año pasado porque fue realmente el número 1 de MotoGP" durante toda la temporada.

"A estas alturas del año pasado no me encontraba nada bien con la moto nueva. Hemos trabajado muchísimo durante todo este tiempo para ponerla tal y como a mi me gusta. Es un poco más dura, pero me va mucho mejor porque es más estable... me ayuda mucho más en la frenada y en la entrada de las curvas", comentó sobre su nueva máquina roja.

“The new bike suits my riding style very well” 🎙️ - @PeccoBagnaia



It just all seemed to slot into place this weekend for Pecco 👏#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ve4abePRRt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) 26 de marzo de 2023

"Los test del año pasado fueron mucho más puntuales que los que hemos hecho esta pretemporada, así que buena parte del cambio viene de ahí seguro. Habrá que ver cómo nos va en Argentina, porque seguro que no todo va a ser lo mismo", puntualizó con los pies en el suelo.

El número 1 me ha dado mucha fuerza. Hemos hecho mucha piña en esta pretemporada. La carrera ha sido muy dura, he estado liderando 19 vueltas que se me han acabado haciendo eternas, pero hemos sabido gestionar de forma casi perfecta las gomas y todo ha salido bien, por suerte", añadió 'Pecco' muy feliz en zona de prensa.

"Se me ha hecho larguísima esta carrera. Trabajamos muy bien en pretemporada y parece que puede tener continuidad. Estoy muy feliz con todo lo que hemos logrado este fin de semana. Solo me falta mi novia aquí, una pena. Quiero agradecer especialmente a todos los miembros de la VR46 Academy, porque entre todos hemos hecho un grandísimo trabajo en invierno", añadió el vigente campeón, que se acordó del podio que cuajó su buen amigo Marco Bezzecchi.