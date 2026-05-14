Pecco Bagnaia presenta su candidatura en Catalunya: "Quiero ganar"

Nuevo fin de semana y nueva oportunidad del Ducati Lenovo para poner fin a la larga sequía de diez fines de semana consecutivos sin ninguno de sus pilotos en el podio dominical. Sin Marc Márquez presente en pista tras ser operado del hombro derecho y del pie izquierdo, Pecco Bagnaia se planata en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la esperanza de cosechar buenos resultados en uno de los trazados en los que guarda buenos y malos recuerdos.

El piloto turinés ha experimentado un paso hacia adelante respecto a la anterior temporada, en la que parecía lejos de tener el mismo 'feeling' que demostró con la Desmosedici en 2024, con una GP25 que le hacía sufrir especialmente en el tren delantero.

Bagnaia tras la caída en Le Mans / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El sábado en Le Mans fue la cara y la cruz para el box oficial de Borgo Panigale. Mientras Marc se iba al suelo y terminaba lesionándose el 5º metacarpiano del pie izquierdo, Bagnaia conseguía la 'pole' y la segunda plaza en la carrera al sprint. El domingo, se fue al suelo cuando rodaba segundo, en plena caza a su compatriota y amigo, Marco Bezzecchi.

Sobre aquel incidente se pronunció en la sala de prensa de Barcelona. "Hemos entendido qué pasó y no volverá a pasar. Lo que ocurrió en Le Mans no fue ni un error humano ni un problema técnico", dijo el italiano ante los medios de comunicación, entre los que se encontraba SPORT.

"Hacía mucho que no adelantaba como en Le Mans. Fue positivo porque ya en los entrenamientos me sentía rápido; tanto que me caí en la vuelta rápida en la cronometrada", valoró positivamente el piloto italiano. No obstante, tiene claro que será difícil pensar en el título mundial, y se descarta por la pelea. "Llevamos cinco carreras, y sinceramente estamos bastante lejos en el campeonato. Pero, si las cosas van como me espero, y como estoy seguro que irán, volveremos a estar delante y a luchar un poco más", dijo el italiano.

La llamada con Márquez

La realidad es que ahora aterriza en un trazado que siempre le ha gustado y que se le ha dado bien, pese a que el año pasado fue complicado para él. En Montmeló ganó la carrera larga en 2024 tras caerse en la sprint, pero confía en poder recuperar las buenas sensaciones. "Este fin de semana voy a atacar al máximo. Es así, quiero ganar", apuntó.

Por otro lado, también se pronunció sobre su ausente compañero de box, Marc Márquez. Aseguró que siempre es una pena no poder tenerle al lado para probar cosas, y reveló que le escribió tras su lesión para interesarse por su estado físico. Bagnaia quiso destacar también que, pese a sus limitaciones. "Marc, en Le Mans, dio una vuelta estratosférica", refiriéndose al récord de pista que pulverizó durante la Q1, con un registro de 1'29"288.