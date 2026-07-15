Pecco Bagnaia, compañero de Marc Márquez, pasa por quirófano por sorpresa

Pecco Bagnaia ha pasado por quirófano este miércoles para tratar una dolencia en su antebrazo derecho. El piloto italiano ha aprovechado el parón estival que arrancó tras el Gran Premio de Alemania para someterse a la operación y tener algo más de tres semanas, hasta el Gran Premio de Gran Bretaña (del 7 al 9 de agosto), para recuperarse.

"Francesco Bagnaia ha sido sometido con éxito esta tarde a una intervención de fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho. La operación, realizada por el equipo médico dirigido por el profesor Luigi Tarallo en la Clínica Ortopédica del Policlínico de Módena, dirigida por el profesor Fabio Catani, ha terminado con normalidad y sin complicaciones", explica la nota difundida por el equipo.

En la misma, Ducati apunta a que el piloto podrá incorporarse a la competición tras el parón, en el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque su vuelta estará marcada por su recuperación. "Aprovechando la pausa veraniega del calendario de MotoGP, el piloto del Ducati Lenovo Team iniciará ahora el programa previsto de recuperación y rehabilitación. Siempre que la evolución postoperatoria sea favorable, el objetivo es volver a la pista para el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 7 al 9 de agosto en Silverstone", zanja el comunicado en el que no se especifica la dolencia que ha sufrido el #63 aunque varios medios apuntan a un síndrome compartimental, un problema habitual en los pilotos.

Bagnaia estuvo presente hace tan solo un día en el evento 'Moto d’Italia – La Cultura Más Allá de la Pista', en el que recibió el título de Embajador de la Diplomacia Deportiva junto a Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Kiara Fontanesi, además del Autódromo Internacional de Mugello.

A diferencia de su compañero, Marc Márquez, el turinés no tuvo un fin de semana brillante en Alemania. Acabó en la sexta posición en la carrera del domingo y fue séptimo en la sprint, tras conseguir la octava posición en la sesión de clasificación.