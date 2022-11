'Pecco' Bagnaia: "Si mañana tengo a Fabio detrás, quiero que me lo digan"

El piloto de Ducati reconoce que lo que mayor agitación le produce es el hecho de "estar muy cerca de ganar un título mundial de MotoGP" Aún así, no todo son buenas noticias para el piloto de Turín, quien asiente estar "forzando más que el año pasado para tener buen ritmo"

El líder del Mundial Francesco 'Pecco' Bagnaia, que jugará este domingo su última 'bola de partido' por la corona de MotoGP 2022, dijo este sábado que "lo que más le da que pensar es el hecho de poder ganar el título mundial".

🗣️ "Pienso que la carrera va a ser la sesión más fácil del fin de semana"@PeccoBagnaia, sobre cómo va a afrontar la carrera 🎙#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KwOU29SCX8 — DAZN España (@DAZN_ES) 5 de noviembre de 2022

"Esto es lo que más agitación me produce en este momento y creo que hay que estar orgulloso por ello, porque no a todo el mundo le sucede y hay que ver el lado positivo. A nivel emociones, soy bastante sensible como piloto, espero estar mañana en el buen camino", recalcó.

Al compararlo con el que logró de Moto2 en 2018, dijo: "A nivel de importancia personal, es muy similar, pero aquí estamos hablando de ganar el título en MotoGP y con Ducati como piloto italiano, por lo que es todo diferente. Seguramente dormiré bien, porque no estoy teniendo problemas para dormir, aunque a diferencia de lo habitual me está costando comer desde el jueves".

Sigue MotoGP en DAZN. Activa tu cuenta y podrás disfrutar de los partidos en vivo

"En este circuito es la vez que más he sentido la diferencia entre la moto vieja y la moto nueva. El año pasado marcamos la diferencia y fue una carrera increíble aquí, pero este año estoy rodando igual, con el ritmo quizá un poco más rápido que el año pasado, pero las sensaciones son un poco diferentes", recordó el piloto italiano.

"El año pasado lo recuerdo con extrema simplicidad, me salían muy fáciles los tiempos aquí, pero este año me está tocando forzar un poco más. Sabemos que habíamos cambiado algunas cosas en la moto, pero no sé bien el motivo", continuó 'Pecco' Bagnaia.

"Quizá los demás han dado un paso adelante, porque la Yamaha y la Suzuki pierden menos en las rectas y el año pasado era mayor la diferencia, pero la pole la ha hecho una Ducati, Miller sale tercero y tiene un gran ritmo tanto Martín como Miller, así que veremos", destacó.

Bagnaia dijo que no tiene una petición especial para el equipo sobre la información de carrera: "Quiero la misma de siempre, pero si se da el caso de que Fabio está justo detrás de mí, quiero que me lo escriban, para poder gestionarme y ver si le tengo que dejar pasar o decidir qué hacer".