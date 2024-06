Pecco Bagnaia le manda un primer recado a Marc Márquez

Tras hacerse oficial el fichaje de Marc Márquez por Ducati, todo el mundo parecía tener una opinión menos él. Pero por fin Pecco Bagnaia se ha pronunciado sobre su futuro compañero en unas declaraciones que dejan claro que el box italiano no será un lugar de paz y tranquilidad las próximas temporadas.

Este ha sido el mensaje de bienvenida que le ha dedicado el dos veces campeón del mundo de MotoGP: "Seguro que ahora algunos dirán que con la llegada al equipo oficial, Marc y yo estaremos en igualdad de condiciones, pero tanto él como Jorge Martín, ya este año en sus equipos, no tienen, en absoluto, menos que nosotros, estamos ya ahora en igualdad de condiciones. Nuestra moto gana con todos los pilotos gracias a mi trabajo de desarrollo".

Desde el inicio de temporada, el piloto de Cervera ha demostrado, con la Grenisi, que ha vuelto a disfrutar de su pilotaje después de superar un sinfín de lesiones en su brazo derecho. Márquez quería un proyecto ganador, por ello se marchó de Honda, escudería con la que ganó seis títulos mundiales en la categoría reina.

Y por ese motivo, ha acabado fichando por la marca que mejor rendimiento está mostrando en pista, aunque eso no le guste ni un pelo a Bagnaia, su máximo rival que siempre había manifestado su deseo de seguir siendo compañero con Bastianini: "siempre he tenido una buena relación, nos conocemos de hace muchos años, trabajamos bien juntos, creando un buen clima en el box. Es un grandísimo piloto que no ha podido demostrar, por circunstancias, su auténtica valía. Solo puedo desearle lo mejor".

También se ha pronunciado sobre la marcha de Jorge Martín a Aprilia: "No sé muy bien cómo se desarrollaron las cosas en la elección (entre Jorge y Marc), yo solo hago de piloto. Pero puedo decir que la Aprilia es una gran moto y que ha elegido a un gran piloto, seguro que se llevarán muchas satisfacciones juntos".

Pecco Bagnaia ya ha empezado a competir fuera de la pista y se reivindica como el líder de la escudería italiana, aunque admite que Marc Márquez "aportará experiencia" al equipo. Las próximas temporadas serán de todo menos aburridas en el Ducati Lenovo Team.