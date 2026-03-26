MotoGP
Pecco Bagnaia se hunde en su propia crisis con Estados Unidos como esperanza
El piloto turinés, que continúa sumido en la espiral de malas sensaciones, consiguió en el Circuito De Las Américas una de sus dos únicas victorias el pasado curso
Fue un espejismo... y se quedó solo en eso. Las buenas sensaciones de Pecco Bagnaia durante los test de pretemporada en Sepang y Buriram invitaron a la esperanza de una temporada más plácida para el piloto turinés tras un 2025 especialmente complicado. Pero las citas iniciales en Tailandia y Brasil no hicieron más que evidenciar que poco queda de aquella versión del italiano que se sentía en plena sintonía con la Desmosedici. Y los datos comienzan a respaldarlo.
En Tailandia el desastre se pudo mascar ya de inicio. No logró el pase a Q2 y, a pesar de salir desde la 13ª plaza, 'GoFree' pudo remar para entrar en el 'Top 10' en ambas carreras del fin de semana, terminando en la novena plaza. Muy lejos de lo esperado en un bicampeón. En Brasil el guión no fue muy distinto. Undécimo en la 'qualy', octavo en la Sprint y desastre el domingo, tras irse al suelo a 13 giros de la bandera a cuadros.
Los mismos problemas que en 2025
"Los problemas son más o menos los mismos que el año pasado...", reveló a 'Sky Sports'. "En los test y entrenamientos me sentí mejor, pero en la carreras sigo igual. Esta vez no entendí bien las condiciones. Estaba tratando de sobrevivir y aún así me caí", se lamentaba el turinés, que se alzó campeón con el Ducati Lenovo durante dos cursos consecutivos, 2022 y 2023, y luchó por la corona hasta el final de 2024 con Jorge Martín.
En medio de esta esprial negativa, el dorsal '63' aterriza en el Circuito De Las Américas con ganas de mejorar las sensaciones. De hecho, el trazado texano es de los pocos en los que guarda buenos recuerdos del pasado curso. Allí logró la victoria, la primera de las dos que consiguió a lo largo del año (Japón fue la segunda). Allí ha terminado en el podio en dos de sus seis participaciones previas en la categoría de MotoGP.
La realidad es que Bagnaia acumula siete Grandes Premios consecutivos sin poder terminar en el podio. El italiano no encadena ocho carreras seguidas sin pisar el cajón desde la temporada 2020, su segundo año en la categoría reina, entonces en el Pramac Racing. Además, ha sufrido abandonos en siete de sus nueve últimas carreras, lo que se traduce en el mismo número de abandonos que en las 52 anteriores. Los datos reflejan lo cuesta arriba que se le está poniendo 2026 al bicampeón de MotoGP.
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