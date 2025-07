Pecco Bagnaia: "Hay cosas positivas y tenemos que basarnos en eso"

Pecco Bagnaia afronta este fin de semana una nueva cita del Mundial de MotoGP en la que buscará mantener las buenas sensaciones mostradas en Misano y Assen. Después de dos Grandes Premios que, a priori se adaptaban mejor a sus cualidades, llega Sachsenring, un circuito que, pese a no se de sus favoritos, le dio la victoria el curso pasado.

En el jardín de Marc Márquez, el italiano seguirá trabajando "en intentar encontrar una solución" que le haga "volver a pilotar fuerte", tal y como él mismo explicó en la rueda de prensa previa a las sesiones de entrenamiento. Pese a no conseguir los resultados esperados en las dos citas anteriores, el de Turín se mostró optimista con su evolución.

"Sé que estamos en el camino correcto, quizás hemos tirado dos fines de semana a la basura, los de Le Mans y Silverstone, donde podríamos haber continuado creciendo y, en cambio, hemos dado tres o cuatro pasos hacia atrás, y de Aragón en adelante hemos vuelto a mejorar", comentó Bagnaia en la previa del Gran Premio.

"En las dos últimas carreras he conseguido incluso ponerme en cabeza, luchar, así que cosas positivas hay y en eso hay que basarse. Es obvio que este año aún no se han cuadrado las cosas, y este fin de semana espero que podamos dar otro paso adelante en una pista en la que he tenido buenísimos resultados en los últimos dos años", agregó Bagnaia.

"Tengo que decir que en 2022 también tenía el ritmo de los de delante, así que es un circuito bastante bueno, y habrá que intentar hacerlo bien", recordó el piloto italiano.