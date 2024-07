Pecco Bagnaia gana la batalla a Márquez en Misano

El italiano Pecco Bagnaia reivindicó su posición de jefe de filas de Ducati con una victoria en Misano en una carrera que dominó de principio a fin saliendo desde la segunda posición. Una cita que suponía el primer duelo con Marc Márquez en igualdad de condiciones, con la misma moto, y en la que el de Cervera consiguió un discutido tercer puesto.

Aprovechando el parón veraniego del Mundial de MotoGP, la fábrica de Borgo Panigale ha celebrado este fin de semana su habitual World Ducati Week, un evento que se realiza cada dos años y en el que se reúnen las grandes estrellas de la marca en un ambiente distendido, diferente al de la competición habitual. El aliciente en esta edición era poder ver en la Lenovo Race Of Champions, el plato fuerte del fin de semana, a Marc y Pecco, futuros compañeros en el equipo oficial, compitiendo sobre la misma moto, la Ducati Panigale V4.

El italiano no quería dejar lugar para las dudas y apenas necesitó un par de curvas para liderar una carrera que arrancó desde la segunda posición, por detrás de Andrea Iannone, que había conseguido la pole el viernes. El de Turín dominó de principio a fin las diez vueltas programadas para esta carrera con un mejor crono de 1.35.431. Mientras, la batalla se lidiaba por detrás.

Pese a tratarse de una carrera de 'exhibición' y con motos de calle, había mucho más en juego entre los 15 pilotos presentes, la opción de reivindicarse. Y eso lo sabía un Marc Márquez que fue durante gran parte de la carrera en la cuarta posición, lejos de Nicolò Bulega, el piloto de Superbikes que había conseguido una buena renta respecto a su perseguidor. Por delante se mantenía un Iannone que ha vuelto este año a la competición tras cuatro años inhabilitado, como piloto de Ducati en el Mundial de Superbikes.

Caída polémica

A dos vueltas para el final Márquez intensificó el ritmo y redujo considerablemente el hueco con un Bulega que se confió demasiado. En la última curva, el catalán vio el hueco y fiel a su estilo buscó colarse por dentro. Una maniobra arriesgada que acabó con el italiano por el suelo por un posible contacto entre ambos. El enfado de Bulega fue evidente, gesticulando desde la grava mientras Marc cruzaba la línea de meta tercero.

En unas declaraciones post carrera, Márquez habló sobre el incidente. "Lástima que en la última curva he sentido que Nicolo me pasaba muy cerca y se ha caído, no he notado el contacto, pero estaremos juntos en el podio celebrando, esto es una fiesta", comentó el ilerdense, que acabó la carrera a 2.5 de Bagnaia.

Más rezagado entró Jorge Martín que se fue largo a principio de la carrera y tuvo que recuperar posiciones para ser noveno, por delante de Michele Pirro y de los también españoles Alex Márquez y Alvaro Bautista. Bezzecchi fue finalmente cuarto, por delante de Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli y Enea Bastianini.