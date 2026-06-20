Pecco Bagnaia desvela la clave de su resurgir: "Todo se mueve en la dirección correcta"

Lo bueno de cuando uno toca fondo es que le sirve para coger impulso. Y bien lo sabe Pecco Bagnaia. El bicampeón de MotoGP atravesó un auténtico calvario en 2025, curso en el que estuvo lejos de los resultados que solía cosechar en anteriores campañas. El 'feeling' con la Desmosedici era pésimo. Pero la mala inercia ha cambiado y en las últimas citas ha recuperado el nivel al que tenía a los fans acostumbrados desde 2022 hasta 2024. Y se impuso finalmente en la carrera al sprint en Brno.

El '63' no lograba ganar una sprint desde el GP de Malasia de 2025. Y en Brno llegó, por fin, el momento de volver a saborear la gloria. Puso la directa desde la primera curva y no cedió ni un momento... y eso que partía tercero, con un Ai Ogura que había sido indomable en la Q2 para llevarse la 'pole'. La estrategia era clara: montar la goma blanda trasera para dar todo en los primeros giros. Y así fue. "Hoy me he encontrado bien. Sabía que con goma blanda tenía que salir muy bien y hacer un gran ritmo en las tres primeras vueltas, eran cruciales", decía a DAZN.

"Hemos hecho un buen trabajo. Sabía que Ogura iba a llegar con la goma media detrás y cuando ha llegado solo he dicho 'Ok, tengo que tener un ritmo constante'. La caída de la goma trasera no ha sido tanta pero sí que había bastantes vibraciones que me han molestado un poco", expresaba.

La estrategia del sábado... inservible para el domingo

En lo que va de curso, suma tres segundas plazas al Sprint (Texas, Jerez y Le Mans) y viene de encadenar tres podios consecutivos en Barcelona, Mugello y Hungría. "¿Cómo se ha vuelto a esta versión? Trabajando con tranquilidad y no tocando demasiado el set up. Dimos un paso adelante en los tes de Jerez y hemos seguido en esta dirección. En Mugello dimos otro paso adelante y desde entonces no hemos tocado nada. Balaton fue más complicado porque es un circuito que me cuesta, pero por el resto todo se mueve en la dirección correcta", valoraba el turinés.

El piloto italiano es totalmente consciente de que la estrategia de los neumáticos de cara a mañana, al doble de vueltas, no le servirá para nada. "Es dificil mañana. La blanda de hoy detrás ha sido buena para nosotros. Pienso que ayer hicimos un buen trabajo con la media dando 20 vueltas siendo realmente rápidos y eso nos ayuda para mañana. Pero necesitamos dar otro paso porque durante los libres ya hubo vibraciones con esa goma media", terminaba diciendo. Sin duda, una jornada redonda con un campeón que quiere renacer.