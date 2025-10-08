Pecco Bagnaia: cronología de una caída libre

La conquista del título por parte de Marc Márquez durante el Gran Premio de Japón no hizo más que eclipsar otras dos grandes gestas; primero, el primer podio de Joan Mir con Honda tras una larga crisis de resultados de la marca nipona, y segundo, el regreso a la victoria de Pecco Bagnaia. El piloto del Ducati Lenovo volvía a reencontrar las sensaciones perdidas a lo largo de esta temporada. Pero lejos de la realidad, el siguiente fin de semana en Indonesia terminó siendo un nuevo quebradero de cabeza para el italiano.

Motegi fue prácticamente perfecto. Firmó un 3/3 llevándose la pole el sábado, la victoria en la carrera al sprint y repitiendo hazaña el domingo, en la carrera larga. Lo hizo a su manera, al estilo 'Pecco': escapándose e imponiendo un ritmo endiablado, sacando hasta 4.196 segundos a un Marc Márquez que suficiente trabajo tuvo manteniendo las emociones a raya, viéndose a las puertas de su noveno título mundial.

Pero en Mandalika, una semana después, todo volvió a torcerse. Partiendo desde la 16ª plaza, tan solo pudo ser decimocuarto en la carrera al sprint del sábado, y el domingo sufrió una extraña caída cuando rodaba en última posición en parrilla. El resultado no hizo más que confirmar que lo de Japón fue la excepción a la regla.

La polémica con el VR46 y la GP24

Y por si todo esto fuera poco, la polémica estuvo más que servida durante el fin de semana en Mandalika. Desde el VR46, equipo satélite de la marca de Borgo Panigale, confirmaron lo que era una secreto a voces: Pecco Bagnaia estuvo probando la GP24 durante los test de Misano, concretamente la misma moto de Franco Morbidelli, el prototipo del pasado curso con el que el de Ducati Lenovo se llevó hasta once victorias en carreras de domingo. Y evidentemente, el prototipo con el que se siente más cómodo. Un intento a la desesperada de poder encontrar soluciones a su nulo 'feeling' con su máquina esta temporada.

"Pecco probó la moto de Morbidelli. Ducati se lo pidió a nuestro equipo. Somos una familia. La familia Ducati, la familia VR46. Intentamos ayudarle un poco el lunes en Misano. Pero después de la carrera, no sé nada. Tenemos nuestra moto en nuestro box y Ducati, no sé, le dio otra", dijo Uccio Salucci, jefe del equipo que lleva el nombre del nueve veces campeón, Valentino Rossi.

Para el GP de Japón, tanto la marca como el piloto dieron a entender que había pilotado con la moto que le dio mejores sensaciones, por lo que muchos consideraron que había usado una GP24, respetando, eso sí, las homologaciones, como por ejemplo el motor, que debía ser de la GP25, tal y como dicta el reglamento. Y el cambio tuvo sus frutos. "Yo solo digo lo que Ducati quiere que diga", dijo Bagnaia en Indonesia, al ser preguntado por las palabras de Salucci.

Una temporada opaca e irregular

La realidad es que el resto de la temporada no ha sido demasiado espléndida. Sí, se encuentra tercero en el campeonato. Pero está a 88 puntos del piloto que marcha en segunda plaza, Álex Márquez, y se encuentra a 271 de Marc, ya campeón. Y en la lucha por la tercera plaza apreta ya Marco Bezzecchi con su Aprilia, que actualmente se encuentra a 20 puntos.

Por el momento, Pecco solo ha podido lograr dos victorias (Japón y Américas) y otros seis podios el domingo. La temporada empezó con cuatro podios en las cinco primeras carreras. En el trazado francés de Le Mans, sexta cita del curso, la cosa comenzó a torcerse. Se fue al suelo en la sprint y terminó 16º la carrera del domingo.

Pecco Bagnaia se fue al suelo durante la carrera al sprint del GP de Francia / EFE

Posteriormente, vendría otro cero en Silverstone (Gran Bretaña), y una mejora de resultados hasta República Checa, a excepción de las carreras al sprint, uno de sus puntos flojos tradicionalmente. Pero en los Grandes Premios de Hungría y Catalunya, terminaría por tocar fondo. Clasificó en la 15ª posición en el nuevo trazado de Balaton Park y no pasó de la 13ª posición en la sprint y la novena en carrera larga.

Catalunya fue la auténtica catástrofe. En un trazado en el que ha ganado en dos ocasiones en la categoría reina, clasificó en la vigesimoprimera plaza y terminó el sábado en la 14ª posición en la sprint. El domingo fue noveno. Y tras ese GP, dos ceros en San Marino e Indonesia. En medio, el oasis de Japón. Sin duda, una temporada para olvidar para el vicampeón de MotoGP.