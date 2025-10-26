Pecco Bagnaia, muy crítico con MotoGP: "No se debió correr en Moto3 tras el accidente"

A Pecco Bagnaia le preguntaron en DAZN por el pinchazo que sufrió y le retiró del GP de Malasia, pero el italiano cambió de tema para hacer una reflexión: Como a muchos pilotos de la parrilla, no le gustó que los organizadores del campeonato decidieran seguir adelante con la carrera de Moto3 después del gravísimo accidente de Rueda y Dettwiler. El italiano lo dijo alto y claro.

"Creo que tenemos que hablar un poco sobre Moto3. Estos son los verdaderos problemas, no un pinchazo. Estoy muy, muy contento de haber recibido la noticia de que Rueda está bien, aparte de algunas contusiones y la muñeca rota, solo queda esperar hasta que tengamos noticias más claras sobre Dettwiler. Sólo me gustaría saber que todo va bien, aunque sabiendo que su vida no corre peligro ya es una buena noticia. Así que estamos esperando eso", ha comenzado Pecco.

"Por suerte, no soy yo quien tiene que tomar este tipo de decisiones. Creo que se han hecho las cosas diferentes respecto a la manera en la que yo lo haría. Honestamente, creo que hacer correr a los pilotos 10 vueltas después de lo que ha pasado, no ha sido algo correcto. Quizá soy demasiado empático, pero para mí dejar que los jóvenes pilotos hicieran 10 vueltas de carrera en esas condiciones, después de ver a los helicópteros llevarse a dos de ellos, no me parece una idea perfecta. Nunca lo entenderé, pero es lo que hay", ha lamentado.

En cuanto al pinchazo, el piloto de Ducati ha señalado que "es algo que puede pasar en un fin de semana de carreras. Empecé a perder rendimiento de una vuelta a otra. Hemos visto en los datos que tuve el pinchazo en la vuelta 12 y di cinco vueltas más, pero después, sin saber por qué, empecé a derrapar mucho más, ya no controlaba la frenada, me iba largo muchas veces y era extraño. Luego me adelantó Acosta y empecé a tener más problemas. No podía abrir gas a fondo y entonces vi que tenía que parar", ha explicado.

Le han recordado que según Michelin ha pinchado en la vuelta 14. Pecco asegura que "no coincide, porque al final hemos visto en los datos que, desde la vuelta doce, ha empezado a perder presión. Pensaba que era por algo de la caída de los pilotos de Moto3, que podría haber cogido algo de carbono, pero hemos visto que he empezado a perderla desde la última curva al término de la vuelta doce. No es un circuito donde vas mucho en los pianos. Es difícil de entender lo que ha pasado. Cuando he llegado al box, le he dicho al equipo: 'para mí, he pinchado la goma de atrás' y, cuando han cogido la presión, estaba muy baja: 0,5-0,6. Estaba bajando, han puesto un poco de spray y perdía bastante presión".

"En curvas de derechas, notaba bastante feeling. En las de izquierdas, un poco menos; pero, si pienso ayer en la carrera sprint, no tenía mucho más. Seguramente, en lo que me he equivocado yo es en elegir una goma en el warm up. Pero el ritmo estaba ahí, estaba haciendo las cosas bien, podía estar a 0,7-0,8 de Álex y, quizás en las últimas cinco vueltas, poder luchar. Pero es difícil de decirlo ahora. Tenemos que ser optimistas siempre, y creo que hemos hecho un buen trabajo aquí. No estoy al cien por cien. Me falta algo, pero mejor así, luchando e intentando probar cosas diferentes, que estar tan atrás como el sábado o el viernes en Phillip Island", ha resumido.