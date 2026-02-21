Pecco Bagnaia avanza novedades en el mercado: "Ya he decidido, he seguido el instinto"

Los últimos test de pretemporada de MotoGP que se están disputando en Tailandia han estado marcados por la actualidad del mercado, con muchos rumores circulando por el paddock. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial por el momento, los próximos días serán clave para empezar a descubrir la parrilla de 2027.

Pecco Bagnaia, uno de los implicados en este posible baile de manillares, ya avanzó en la rueda de prensa posterior a las primeras jornadas de test que su futuro se desvelará próximamente. El italiano, que lideró la tabla de tiempos en la sesión matinal en Buriram, es uno de los que podría cambiar de aires el próximo curso.

Desde Italia lo sitúan fuera de Ducati y aunque su nuevo destino no está claro, la opción que más suena parece ser otra casa italiana, Aprilia, aunque se había especulado con una posible opción en Yamaha si Fabio Quartararo confirma su salida. Según explicó el propio piloto en la rueda de prensa posterior a la primera jornada de test, no habrá que esperar demasiado para conocer novedades. "Estoy completamente centrado en los test. En unos días se harán oficiales todos los fichajes; también el mío. Ya he decidido. He seguido el instinto", aseguró en declaraciones que recoge 'Motorsport', avanzando unas semanas movidas en el mercado.

Ante la pregunta de los medios oficiales del campeonato, "¿suena bien pilotar para Aprilia", el bicampeón de MotoGP solo pudo sonreir y contestar con un escueto "veremos".

Trabajo a contrarreloj

Después de un curso complicado para Bagnaia, que acabó incluso perdiendo la tercera posición de la general de pilotos, las sensaciones han mejorado para el turinés en este inicio de 2026. "Hoy ha ido mucho mejor que el año pasado durante el primer día aquí", explicó respecto a la sesión de un test en el que, según remarcó "era importante eliminar dudas respecto al carenado, y aún tengo algunas".

El cometido de Pecco en este sábado pasaba por "recoger el máximo de datos posibles". "Hemos dado muchas vueltas con la configuración nueva, luego hemos vuelto a la antigua y al final hemos vuelto a la nueva para la simulación de sprint", explicó. Pese a las sensaciones positivas, Pecco insistió en que "hay que hacer más pruebas" y explicó que la moto de 2024 tiene una buena base, aunque "la de 2026 nos da más velocidad". Pese a que "es importante encontrar un buen balance", el turinés recordó que hay que homologar algo mañana y esperó poder "tenerlo más claro", tras las sesiones de este domingo.