Un patrocinador histórico vuelve al Mundial con Alzamora y Guido Pini

Leopard Racing ha anunciado la incorporación de la marca de lubricantes Bradol como patrocinador oficial del equipo para la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Moto3. Este acuerdo supone un paso más en la estrategia de Bradol por reforzar su presencia en el motociclismo de élite, contribuyendo al desarrollo de jóvenes talentos en el escenario internacional y consolidando su histórica vinculación con el mundo de la competición.

Bradol cuenta con un importante legado en el mundo de la competición, iniciando su historia en el Mundial de Motociclismo en la década de los 80 con pilotos como Joan Garriga o Carlos Cardús. Más recientemente, en la era moderna, ha apoyado a jóvenes talentos en su etapa formativa y que hoy en día compiten en MotoGP, como Álex Márquez, Pecco Bagnaia o Álex Rins.

Además, ha respaldado proyectos de referencia como SeventyTwo Motorsports, dirigido por Emilio Alzamora, acompañando a la estructura en los recientes éxitos cosechados por parte de Carlos Cano en la European Talent Cup (2024) y de Brian Uriarte en el FIM JuniorGP (2025).

En 2026, Bradol regresa al Mundial de Motociclismo junto a Leopard Racing, estructura que cuenta con un amplio palmarés en el Campeonato del Mundo de Moto3, con un total de 4 títulos mundiales de pilotos, y que continúa apostando por el talento joven, como es el caso del piloto español Adrián Fernández y del italiano Guido Pini. Ambos pilotos están situados en el top 6 de la clasificación provisional de Moto3 antes de llegar al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, sede de la cuarta cita de la temporada.

Esta combinación de experiencia histórica y apuesta por el talento emergente refuerza la posición de Bradol como marca comprometida con la excelencia técnica y la competición de primer nivel. Gracias a esta colaboración, la imagen de Bradol ya está presente tanto en la moto como en el mono de competición de Adrián Fernández y de Guido Pini, lo que supone una alianza estratégica orientada a acompañar y potenciar su crecimiento en el Campeonato del Mundo.

Ignasi Brugarolas, Director de Bradol:

"Desde sus inicios a principios de la década de los 90, nuestra marca Bradol siempre ha estado vinculada a la competición. En un primer momento apoyando a deportistas de élite, para luego apostar por los más jóvenes. Para nosotros es un orgullo volver al máximo exponente de la competición mundial, y más aún al hacerlo en MotoGP de la mano de Le0pard Racing, con Adrián Fernández y Guido Pini. Guido es un piloto vinculado a Bradol desde sus inicios en la competición a nivel internacional. Su primera victoria en el GP de Estados Unidos nos ha dado una enorme satisfacción y ha supuesto la confirmación de que nuestra confianza en él y en el asesoramiento de Emilio Alzamora está plenamente justificada.”

Miodrag Kotur, Team Principal de Leopard Racing:

“Para nosotros es un placer contar con el apoyo de Bradol, una marca con una sólida trayectoria y un importante legado dentro del mundo del motociclismo. Nuestra alianza se basa en un compromiso compartido con la excelencia y con el impulso del talento joven, cuyo desarrollo siempre será una parte fundamental de nuestro trabajo.”