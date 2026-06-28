MotoGP
Parte médico oficial de Marco Bezzecchi tras su grave caída en Assen
El piloto italiano se fue al suelo en los primeros compases del Gran Premio de los Países Bajos y tuvo que ser trasladado al hospital
El Gran Premio de los Países Bajos dejó de nuevo una escalofriante caída en la carrera de MotoGP. En esta ocasión, el perjudicado fue Marco Bezzecchi, que perdió el control de su Aprilia y salió despedido varios metros. Tras ser trasladado al Centro Médico del circuito, el de Rímini ha sido trasladado a un hospital cercano para pasar nuevas pruebas.
Este es el comunicado oficial de Aprilia:
"Tras su caída en el Gran Premio de los Países Bajos, Marco Bezzecchi fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito, donde fue sometido a una evaluación exhaustiva por parte del equipo médico, incluido el director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte.
Las primeras exploraciones clínicas confirmaron que el piloto está plenamente consciente y presenta una movilidad normal en las cuatro extremidades, sin signos inmediatos de complicaciones neurológicas o sistémicas graves.
No obstante, debido al fuerte dolor derivado del impacto de alta energía, el equipo médico ha decidido trasladar a Bezzecchi al hospital de Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Este traslado permitirá realizarle pruebas de imagen exhaustivas y exploraciones especializadas para descartar definitivamente cualquier lesión subyacente y garantizar una recuperación segura.
Se ofrecerán más actualizaciones tan pronto como estén disponibles los informes médicos oficiales del hospital".
Adiós al liderato
Bezzecchi se fue al suelo en la curva 15 del TT de Assen cuando apenas se habían disputado 14 vueltas del Gran Premio de los Países Bajos. El italiano salió despedido y a punto estuvo de impactar con las protecciones. Tras unos minutos sentado sobre la grava recuperándose del impacto, fue trasladado al Centro Médico del campeonato y posteriormente a un hospital en Groningen.
Con esta caída Bezzecchi sumó su tercer cero consecutivo y se ha visto superado en la general de pilotos por su compañero Jorge Martín, que fue tercero y sumó 16 unidades.
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