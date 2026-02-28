La parrilla se posiciona en el altercado Márquez-Acosta: "Se cargan el show"

2026 ha empezado fuerte en la categoría de MotoGP. A falta del plato fuerte del fin de semana, que llegará con la carrera larga del domingo, la carrera al Sprint fue un auténtico espectáculo y una 'masterclass' de lo que es el motociclismo, adelantamientos y pura emoción. Sin embargo, las acciones en pista quedaron eclipsadas por las penalizaciones, puesto que el panel de comisarios terminó por decantar una victoria que hubiese sido batallada hasta el último momento de no haber sido por su intervención.

Acosta y Márquez protagonizaron un duelo de alto voltaje en los giros finales. A dos vueltas del final, Marc entró por el interior en la curva 12, provocando que el '37' tuviese que abrir su trazada y perdiese algunos metros respecto a su rival por la victoria. Una acción que terminó en sanción para el catalán tras ser investigado por el panel de comisarios, que dictaron que el '93' debía ceder una posición a Acosta, y así lo hizo el catalán a escasos metros de entrar en meta, tras ser avisado en la última curva.

La sanción generó una gran polémica en el 'paddock', divididos entre quienes piensan que sí es justa y los que opinan que es una acción desmedida y que perjudica a un deporte tan espectacular como el motociclismo. En el primer grupo se encuentra el piloto de Honda HRC Castrol, Joan Mir. “Si a partir de ahora se sanciona siempre, me parece bien. Lo que no me parece bien es la inconsistencia", opinaba el mallorquín en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El campeón de 2020 sí entiende la medida tomada por el panel dirigido por Simon Crafar. "Lo entiendo, porque Marc ha hecho un adelantamiento, ha habido un toque y la consecuencia ha sido que Acosta ha salido de la pista por ese toque. Otra cosa hubiera sido que Marc hace un ‘blockpass’ y Acosta se mantiene en pista; ahí me callo y esto son carreras y aquí todos vamos fuera y no hay problema y la esencia de MotoGP es intentar donde no hay, pero si tú creas un toque y sacas al otro piloto fuera de la pista, a mí me parece justo que, por lo menos, tengas que devolver la posición”, sentenció.

"A esto se le llama motociclismo"

Todo lo contrario que opina Àlex Márquez, el hermano menor de Marc. "Se cargan un poquito el show", opinaba el vigente subcampeón. "Al final, hay que saber entender, también, a la Dirección de Carrera. Tengo que acabar de ver toda la batalla que llevaban, pero no tengo mucho tiempo, porque tengo otros problemas más importantes", decía ante los micrófonos de DAZN.

De muy cerca siguió la batalla Raúl Fernández, que fue el piloto que marchó en tercera plaza durante prácticamente toda la carrera. El piloto madrileño considera que lo que ha visto delante de él es aquello que todo seguidor del motociclismo espera ver en una carrera. "Esto creo que es lo que le gusta al espectador, lo que le gusta a la gente, ver peleas de motos, ver cómo se meten, se pasan", comenzaba diciendo. "Se ha visto que hay respeto, que no se han ido a hacer guarradas. No creo que sea justo cuando han dado un espectáculo, que a esto se le llama motociclismo”, decía el piloto del Trackhouse, que logró su primera victoria en Australia el pasado curso.