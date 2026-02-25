La parrilla de MotoGP bajo el metro: quién es el más alto y el más bajo

En MotoGP las características físcas del piloto también son un factor clave a la hora de pilotar. La altura es uno de esos factores que influye a la hora de poder acoplarse al colín o también a la hora de calentar neumáticos, y en el pasado ha habido pilotos que han tenido más facilidades o dificultades por su condición física. Es por eso que a muchos aficionados les crea curiosidad saber cuánto miden los 22 pilotos de la parrilla.

Tradicionalmente, los pilotos de gran embergadura han podido tener problemas a la hora de sobrecalentar los neumáticos o crear una resistencia aerodinámica, pero lo cierto es que también los más bajitos sufren... por todo lo contrario. Controlar una moto tan pesada y calentar lo suficiente los neumáticos es toda una tarea para ellos. Un claro ejemplo es Dani Pedrosa. El piloto de Castellar del Vallès, que mide 1,58 metros, sufrió mucho por su embergadura en su etapa como piloto de Honda, a lomos de la RC213V. Este factor, claro está, siempre va estrictamente relacionado con el peso del piloto.

¿Hándicap o ventaja?

De hecho, en los últimos años ha surgido una especie de debate sobre si los pilotos pequeños tienen ventaja respecto a los más altos. De hecho, en Superbikes ya se ha implementado una ley de peso mínimo que ha perjudicado a Álvaro Bautista, de poca envergadura. El piloto talaverano compite con un lastre de 8'5kg que en los últimos años le ha privado de luchar por el campeonato. Y algunos pilotos de la parrilla de MotoGP también se han posicionado a favor de regular el peso y altura en MotoGP, como es el caso de Luca Marini.

"En una moto grande, si tuviéramos que buscar una norma que igualara la situación, no sería por lastrar al piloto pequeño, sino por hacer que el piloto pequeño tuviera una moto que pesara menos. Porque aunque el piloto pequeño pese menos, a nivel de fuerza el piloto grande tiene mucha más", decía Pedrosa tras las declaraciones del italiano. "Entonces, estás lastrando a un piloto pequeño a mover una moto más pesada, con menos fuerza. Es ir a lo opuesto de lo que la norma tendría que ser, porque por igual, los pequeños en moto grande siempre tienen desventaja", sentenciaba.

Pero, ¿hay algún piloto que pueda experimentar problemas como los de Pedrosa en la parrilla actual? En las últimas horas, el campeonato ha compartido una publicación a través de sus redes sociales en el que revela cuánto miden los pilotos de la parrilla. Si durante muchos años Valentino Rossi Y Aleix Espargaró lideraban el ránking, este curso el más alto es Toprak Razgatlioglu. El tricampeón de Superbike, que aterriza esta temporada en la categoría reina, mide 1'85 metros y se queda a solo un centímetro del que era el más alto el pasado curso, Luca Marini.

La altura de la parrilla de MotoGP

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing): 1'85 m Luca Marini (Honda HRC): 1'84 m Fermín Aldeguer (Gresini Racing): 1'81 m Joan Mir (Honda HRC): 1'81 m Àlex Márquez (Gresini Racing): 1'80 m Raúl Fernández (Trackhouse): 1'78 m Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha): 1'77 m Fabio Di Giannantonio (VR46): 1'77 m Àlex Rins (Monster Energy Yamaha): 1'76 m Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo): 1'76 m Marco Bezzecchi (Aprilia Racing): 1'76 m Franco Morbidelli (VR46): 1'76 m Jack Miller (Pramac Racing): 1'73 m Johann Zarco (Honda LCR): 1'71 m Maverick Viñales (KTM Tech3): 1'71 m Pedro Acosta (Red Bull KTM): 1'71 m Brad Binder (Red Bull KTM): 1'70 m Diogo Moreira (Honda LCR): 1'69 m Ai Ogura (Trackhouse): 1'69 m Marc Márquez (Ducati Lenovo): 1'69 m Jorge Martín (Aprilia Racing): 1'68 m Enea Bastianini (KTM Tech3): 1'68 m

De muy cerca les siguen Joan Mir, campeón del mundo de 2021 y compañero de Marini, y Fermín Aldeguer, ambos con 1'81 metros. Àlex Márquez tan solo es un centímetro más bajo que su compañero de equipo. En el siguiente grupo ya se encuentran pilotos como Raúl Fernández (1'78 m), Fabio Quartararo (1'77 m) y Fabio Di Giannantonio (1'77 m).

En cuanto a pilotos de menos estatura, el ranking está liderado por Jorge Martín (1'68 m) y Enea Bastianini, que le empata en altura. Precisamente, el piloto de San Sebastián de los Reyes, campeón en 2024, ha sufrido a lo largo de los años una gran cantidad de lesiones que muchos relacionan con su embergadura, lo mismo que le sucedió en el pasado a Pedrosa. Marc Márquez, siete veces campeón de MotoGP, tan solo les saca un centímetro, lo mismo que Ai Ogura y también Diogo Moreira, uno de los dos 'rookies' de este curso.