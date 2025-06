Parrilla MotoGP 2026: confirmaciones, rumores y vacantes

La temporada 2025 de MotoGP apenas ha echado a andar y el mercado del próximo curso ya ha sacudido el paddock. El fichaje de Toprak Razgatlioglu por el Pramac Yamaha de 2026 se ha convertido en el primer movimiento oficial, mientras que la posible salida de Jorge Martín de Aprilia abre la puerta a otras posibilidades que podrían agitar aun más la 'silly season' de la categoría reina.

El piloto madrileño, vigente campeón de MotoGP, apenas ha podido rodar esta temporada con Aprilia, equipo por el que fichó el curso pasado tras convertirse en campeón con el Pramac Ducati. Una caída en los test de pretemporada obligó a Martín a pasar por quirófano y un segundo incidente durante el proceso de recuperación le obligó a perderse el inicio de temporada. En su vuelta a la competición, en el GP de Qatar, otro desafortunado accidente en la carrera del domingo le dejó fuera de juego, con un neumotórax y varias costillas rotas que le han impedido ser de la partida hasta el momento.

Marini, en el alambre

Después de este accidentado inicio, Martín se ha planteado la posibilidad de romper el contrato con Aprilia y no cumplir el segundo año de vinculación con la marca italiana. Entre las posibles opciones del madrileño si finalmente los de Noale no consiguen convencerle para continuar, se encuentra Honda. La compañía japonesa no vive su mejor momento pero se encuentra en progresión y con pocos huecos libres en la parrilla podría ser una solución. El madrileño ocuparía el lugar de Luca Marini, quien cumple contrato este año con la marca nipona.

Luca Marini comparte una imagen desde el hospital / Luca Marini

El italiano se encuentra en estos momentos en fase de recuperación tras su grave accidente en las 8 Horas de Suzuka y se perderá probablemente lo que resta de temporada, complicando de esta manera sus opciones de renovación con Honda.

En este juego de las sillas, el manillar vacante en Aprilia podría ser para un Enea Bastianini que no ha acabado de tomarle el pulso a la KTM del Tech3, equipo con el que ha debutado este 2025 tras su salida del Ducati oficial.

En una situación similar se encuentra Pedro Acosta, quien debutó en 2024 con GasGas para dar el salto este curso al KTM oficial junto a Brad Binder. El murciano se ha mostrado descontento con su rendimiento en el equipo austríaco y su nombre es uno de los que suenan para unirse a las filas del Pertamina Enduro VR46 de Valentino Rossi. El #46 ha mostrado en varias ocasiones su interés en el piloto español, aunque también se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de sus pilotos actuales: Franco Morbidelli y Fabio DiGiannantonio, cuarto y quinto respectivamente en la general de pilotos. El primero firmó por una sola temporada y por el momento no se ha sellado su renovación.

Contratos sin renovar

Además de Marini y Morbidelli, otros pilotos de la actual plantilla de MotoGP se encuentran sin contrato para el curso que viene. Johann Zarco finaliza este 2025 su contrato de dos años con el Honda LCR, mientras que otro de los veteranos de la plantilla, Jack Miller, firmó por solo un curso con en el Prima Pramac Yamaha. El compañero del australiano, Miguel Oliveira, cuenta con contrato hasta 2026 y la llegada confirmada de Razgatlioglu deja cerrada la alineación el equipo para la próxima temporada.

Zarco, por su parte, confirmó recientemente que se encuentra en negociaciones con Honda para cerrar su continuidad en el LCR, y tras su victoria en el GP de Francia cuenta con más argumentos para seguir defendiendo los colores del equipo más allá de 2025. Su compañero, Somkiat Chantra, tampoco tiene asegurada su continuidad más allá del año de contrato que tiene firmado.

Futuras llegadas

Más allá de 2026, pensando en el cambio de normativa de 2027, Ducati ha hecho su particular apuesta, en otro movimiento oficial que ha dejado agitado el mercado tanto en MotoGP como en Superbikes. El actual líder del WSBK, Nicolo Bulega, se ha convertido en piloto de pruebas oficial de Ducati, preparándose para dar el salto en un futuro cercano.