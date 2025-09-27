Así está la parrilla del Gran Premio de Japón de MotoGP

Pecco Bagnaia confirmó este sábado las buenas sensaciones en el Gran Premio de Japón primero llevándose la pole y después imponiéndose también en la carrera sprint, por primera vez esta temporada.

En la sesión de clasificación, Bagnaia fue el único piloto en conseguir bajar del 43 al rodar en 1:42.911, con el que además batió el récord que el año pasado estableció Pedro Acosta con un registro de 1:43.018. De esta manera conseguía su segunda pole del curso.

La primera línea de parrilla quedó completada con dos españoles, un sorprendente Joan Mir, que firmó el segundo mejor crono de la sesión, y Marc Márquez, tercero. El de Cervera partirá en una buena posición para intentar el ataque al título. Necesita acabar el GP con una renta de seis puntos respecto al segundo, su hermano Àlex, y salvo contratiempo, podrá celebrar en Motegi su séptima corona en la categoría reina.

Àlex, muy retrasado en parrilla

No tendá fácil el objetivo de retrasar el alirón de Marc un Àlex Márquez que está viviendo en Japón un fin de semana gris. El de Gresini tuvo que pasar por primera vez en la temporada por la Q 1 y logró su objetivo de pasar a la segunda clasificación con un tiempo de 1:43.267, apenas 14 milésimas por debajo del tiempo de Franci Morbidelli, el otro piloto que consiguió el billete.

En Q1 mejoró prestaciones Àlex pero solo pudo ser octavo, por lo que partirá en la tercera fila de parrilla, escoltado por los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi. El de Aprilia podrá tomar la salida pese a sufrir una caída en la sprint, fruto de un toque con su compañero Jorge Martín. El madrileño salió peor parado y sufrió en el accidente una fractura de clavícula que le deja fuera del Gran Premio.

Pedro Acosta, por su parte, partirá desde la segunda fila de parrilla, cuarto, con Fabio Quartararo y Franco Morbidelli. El siguiente español clasificado es Raúl Fernández, que partirá desde la cuarta fila, al ser décimo.