Parrilla cerrada: Senna Agius da el salto a MotoGP de la mano de KTM

Senna Agius completará la alineación de MotoGP para 2027 tras confirmarse su fichaje por el Red Bull KTM Tech3. El piloto australiano, actualmente en las filas del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP de Moto 2, dará el salto a la categoría reina y compartirá alineación con Luca Marini.

"Nos complace anunciar a Senna Agius como parte de nuestra alineación de pilotos de MotoGP 2027. El secreto puede estar al descubierto, pero la emoción apenas está comenzando. ¡Bienvenido a la familia naranja, Senna", apuntó el equipo en un comunicado a través de sus redes sociales.

De esta manera, la parrilla para el próximo curso queda cerrada, con tan solo un par de incógnitas por definir, las del equipo Honda. Por el momento, la escudería japonesa anunció la llegada del español David Alonso, aunque sin especificar si ocupará el puesto junto a Quartararo en el HRC o el del LCR junto a Johann Zarco. Diogo Moreira, actualmente compañero de Zarco, es la otra ficha disponible en la casa del ala dorada.

Viñales, sin manillar

El fichaje de Senna Agius supone la confirmación extraoficial de la salida de Maverick Viñales, quien se encuentra fuera de la competición por los problemas físicos en su hombro izquierdo que arrastra desde la temporada pasada. Por el momento, ya se ha perdido los GP de Gran Bretaña, Aragón y San Marino y el equipo ya ha confirmado que tampoco estará en Austria.

El piloto de Roses no continuará en la estructura austríaca y tampoco continuará en MotoGP tras doce temporadas en la máxima categoría, en la que ha competido hasta con cuatro marcas: Suzuki, Yamaha, Aprilia y KTM.