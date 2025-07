Paolo Simoncelli sobre la controversia Aprilia-Martín: "Debes cumplir con tus compromisos, para bien o para mal"

Paolo Simoncelli sigue involucrado dentro del paddock de MotoGP, especialmente con el SIC 58 Squadra Corse de Moto3. El padre de Marco Simoncelli se aventuró en una entrevista a 'Corriere di Romagna' para comentar la situación de la temporada 2025 de la categoría reina. Entre sus preocupaciones se encontraba la carencia del dominio de los pilotos italianos en la actualidad. Además, también se mostró contundente con algunos temas como el pasado conflicto entre Aprilia y el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"No es un buen momento para Italia"

"Habría mucho de qué hablar y mucho que profundizar, habría que empezar desde lejos: en España ruedan todos los días, cuando quieren, incluso desde muy pequeños, con costes irrisorios que una familia normal podría permitirse sin demasiados problemas. En Italia, en cambio, todo es complicado y si no tienes 18 años ni siquiera te dejan rodar. No es un buen momento para Italia" expresó Paolo. Las palabras del italiano fueron recogidas por 'Mundodeportivo.com'.

La decisión de Martín

Paolo se mostró firme con su postura frente a las acciones de Martín durante su ausencia en la parrilla de MotoGP. "Apagué la televisión, dejé de escucharlo. Para mí, las personas que se comportan de esa manera pierden mi estima".

"No se pueden hacer las cosas tan a la liguera. ¿Quieres ir a Honda? ¿Por qué? ¿Son más guapos, te dan más dinero? Los managers pueden decir lo que quieran, pero al final eres tú quien debe decidir y si tienes las pelotas debes cumplir con tus compromisos, para bien o para mal" añadió.

Al contrario, el mensaje de Paolo Simoncelli resultó más positivo para el otro piloto de Aprilia. Pues según él, Marco Bezzecchi fue afortunado de poder vivir de esa forma el inicio de la temporada junto a la fábrica italiana. "Para él fue casi una suerte que Martín se lesionara. Trabajó como un perro, arriesgó sufriendo incluso caídas y se entregó sin rendirse nunca. Creo que el accidente de Jorge le ayudó a que Marco madurara mucho más rápido".

El box del Ducati Lenovo Team

"Veo a Marc Márquez a un chicho que corre como corría mi hijo. Me alegra que gane y obviamente me duele por Pecco Bagnaia, porque sería bonito verlos luchar. Espero un renacer de Pecco, porque vivir así es vivir mal. Márquez definitivamente no es el compañero de equipo ideal, es un poco incómodo. Aunque, si tienes los cojones, los tienes que sacar" concluyó.