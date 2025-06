Paolo Pavesio, director de Yamaha: "Toprak no es una operación de marketing"

Los rumores sobre la incorporación de Toprak Razgatlioglu a MotoGP en 2026 se confirmaron y el turco pilotará una Yamaha en el equipo satélite de MotoGP. Paolo Pavesio, director de Yamaha, participó en una rueda de prensa para aclarar algunos aspectos sobre la incorporación del nuevo piloto al equipo.

La nueva incorporación

"Queríamos darle esta oportunidad a Toprak porque creemos en sus cualidades y queremos que haya cada vez más cooperación interna en Yamaha entre MotoGP, Superbike y más allá. En mi opinión, se merecía demostrar su talento, dado que lo hemos visto en el garaje durante varios años y sabemos de lo que es capaz" así lo recogió 'GPOne'.

Las expectativas de la fábrica japonesa son positivas sobre la nueva incorporación al equipo, pero por ahora no esperan obtener grandes resultados: "Tendrá que conocer MotoGP, el paddock, el ritmo del campeonato y adaptarse a la moto, así como a su método de trabajo. En 2027, sin embargo, la moto será diferente y 2026 le permitirá llegar preparado. No es realista pensar en ganar. Lo más importante es su crecimiento, con el objetivo de ir paso a paso y adaptarse cada vez más rápido a la M1" aclaró Pavesio.

El compromiso de Razgatlioglu

"No fue difícil porque Toprak vio el compromiso de Yamaha con MotoGP. Lo único importante fue su motivación, y todos somos conscientes del riesgo de una operación así, pero creemos en ella". Alrededor de la nueva incorporación del piloto turco, se han contemplado intereses económicos. Estos fueron desmentidos por el propio Pavesio: "Toprak no es una operación de marketing, porque es un piloto con talento que queremos que rinda en la M1. Obviamente, será interesante llegar a nuevos mercados como Turquía, pero no solo hay cuestiones comerciales".

La incorporación de Razgatlioglu a la categoría reina tendrá repercusiones, concretamente para Miguel Oliveira y Jack Miller. Yamaha tendrá que prescindir de uno de los dos contratos para dar paso al nuevo fichaje: "Sabemos que la decisión de Toprak tendrá consecuencias para Yamaha y haremos todas las evaluaciones necesarias para tomar la mejor decisión. Antes de las vacaciones de verano sabrán el nombre".