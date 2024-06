Paolo Campinoti, CEO de Pramac: "Ducati se ha llevado al Cristiano Ronaldo de MotoGP, pero esto trae consecuencias"

Tras varias semanas de especulaciones, Yamaha confirmó este viernes su alianza con el Pramac Racing de MotoGP para las próximas temporadas. La escudería de Paolo Campinoti pasará a contar con dos M1 de fábrica de cara a 2025, poniendo fin a su relación de 20 años con Ducati.

Una decisión que, tal como explicó el Director General del Grupo Pramac, Paolo Campinoti, en una entrevista con ‘GPOne’, va mucho más allá de la cuestión económica. "Lo que me gustaría dejar claro desde el principio es que no se trata de dinero. De hecho, a corto plazo, saldré perdiendo, porque no obtendré lo que tengo ahora de los patrocinadores. Evidentemente, no creo que a corto plazo podamos obtener los mismos resultados a los que estábamos acostumbrados", afirmó.

Sin embargo, el propio Campinoti confesó que el factor principal que desencadenó el acuerdo con Yamaha fue la elección final de Ducati, fichando a Marc Márquez en vez de Jorge Martín. "Esta elección de Ducati nos dejó un poco descolocados, y por eso escuchamos la oferta de Yamaha. La decisión de no fichar a Martín, que lidera el Mundial y ya ha ganado varias carreras, es una decisión que no compartimos. Se han llevado al Cristiano Ronaldo de MotoGP, pero esto trae consecuencias".

Cambio de prioridades

En este sentido, Gino Borsoi, Team Manager del Pramac, expuso a los micrófonos de DAZN que este rechazo de Martín supuso un punto de inflexión para ellos, pues a raíz de él vieron que las prioridades de Ducati habían cambiado y que tal vez no tenían tanto en cuenta su trabajo como creían. “Este proyecto tendría que haber acabado con Jorge Martín en el equipo oficial. A partir de ahí nos sentamos y pensamos que con esta decisión no éramos tan fundamentales para Ducati para crear sus pilotos de futuro para ellos”, apuntó Borsoi.

No obstante, desde el equipo afirmaron que no fue una decisión fácil de tomar, especialmente por el vínculo que les unía con la fábrica italiana desde hace dos décadas. "Me contuve durante mucho tiempo, por mi amistad personal y profunda con Gigi Dall'Igna. Me llevó tiempo digerirlo. Pero me decidí cuando vi que el adelantamiento de Bastianini a Martín, en Mugello, despertó un entusiasmo increíble en el garaje de Ducati. ¿Acaso Martín no es uno de sus pilotos?", declaró Campinoti.

Asimismo, el Director General del Grupo Pramac también confesó no entender la marcha de Martín a Aprilia, pues contarán con dos Yamaha oficiales de cara a las próximas temporadas. "Pramac será un equipo de fábrica extra, con exactamente la misma moto que Quartararo. En este sentido, no entendí a Jorge Martín. ¿Qué le faltaba? Ha ganado carreras, lidera el campeonato y, el año pasado, lo perdió en la última prueba, en Valencia", aseguró Campinoti.