Los Palacios reconoce a José Antonio Rueda como 'Joven del Año 2025'

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha aprobado por unanimidad este miércoles la concesión del Galardón Joven del Año 2025 al piloto José Antonio Rueda por su título de Campeón del Mundo de Moto3.

El acto de entrega oficial del galardón será el próximo 30 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y, como ya es tradicional, el piloto palaciego será obsequiado con su peso en tomates por la Asociación de Productores de Los Palacios.

Con tan sólo 19 años, José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse el pasado 5 de octubre en Indonesia en el primer piloto andaluz en conquistar un título mundial en motociclismo, destaca el Ayuntamiento en una nota.

José Antonio Rueda celebra, en Mandalika (Indonesia), la conquista del título mundial de Moto3 / EFE

Desde muy pequeño apuntaba maneras, agrega el consistorio, que recuerda que Rueda a los ocho años ya era campeón de España de Minivelocidad y a los once conquistó tanto el campeonato andaluz como el nacional de Minimotos.

Su evolución lo llevó a competir en categorías como Moto4 y la European Talent Cup, y en 2022 se convirtió en el único piloto de la historia en ganar el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup en una misma temporada. La próxima temporada Rueda competirá en Moto2.

Reconocimiento a los valores

Durante el pleno, el alcalde Juan Manuel Valle subrayó la importancia del reconocimiento a un joven que ha demostrado no sólo talento deportivo, sino también valores como el esfuerzo, la constancia y la humildad propios de la juventud palaciega.

“Lo que ha logrado José Antonio no es fácil. Es el primer andaluz en conquistar un Mundial de motociclismo, viniendo de una familia humilde, trabajadora, que ha apostado por su sueño desde el primer momento. Su historia es un ejemplo de superación para todos nuestros jóvenes”, destacó el alcalde durante su intervención.

Rueda se une así a la lista de jóvenes destacados que han recibido este galardón en disciplinas como la música, la ciencia, el flamenco, la moda o el cine, y sigue los pasos de otros grandes deportistas palaciegos como Jesús Navas, Fabián Ruiz o Gavi.