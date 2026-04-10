El padre de Jorge Lorenzo y los problemas de Marc Márquez: "Le ví preocupado"

Chicho Lorenzo ha analizado la situación de Marc Márquez a propósito del difícil inicio de temporada que ha protagonizado el actual campeón. Especialmente llamativos fueron sus problemas en Austin, su circuito ‘talismán’, en el que esta vez sufrió una dura caída, provocó otra de Fabio Di Giannantonio en la carrera sprint y no pasó del quinto puesto el domingo.

“En realidad la carrera empezó para Marc en ese adelantamiento en el que no pudo parar la moto y que acabó de esta manera con él en el suelo y no llevándose por delante a Di Giannantonio, pero sí provocando su caída. Era inevitable”, considera el padre y primer instructor de Jorge Lorenzo.

Chicho va más allá y subraya los problemas físicos que arrastra Márquez, que el año pasado, tras proclamarse campeón por novena vez (séptima en MotoGP),fue embestido por Bezzecchi en Mandalika, se perdió las últimas cuatro carreras y tuvo que pasar por el quirófano en invierno para tratar de solucionar su lesión en el hombro derecho.

“Ya en la primera carrera lo ví muy preocupado. No es una preocupación por el resultado. Es una preocupación por su rendimiento, por su estado físico. Y estamos viendo que para nada está recuperado y que le está costando coger el ritmo. A pesar de eso, cuidado con él. Porque fíjate que a pesar de esa long lap que hace en la que pierde tres segundos, hubiese podido estar en una buena posición”, recuerda.

Con todo, Chicho está convencido de que el piloto de Cervera volverá a su mejor nivel y quizá el gran premio en Jerez, a finales de abril, sea el punto de inflexión: “Esa caída fue un adelantamiento a la desesperada. Hay un pique en Di Giannantonio y Marc Márquez porque ya han habido adelantamientos al límite. Al final los pilotos son gallos de pelea todos. Cuando Marc se recupere volverá a hacer lo mismo que en 2025. Sin duda”, advierte.

Pirro: "Marc no está al máximo"

Para reforzar la teoría de Chicho Lorenzo, Michelle Pirro, probador y voz autorizada en Ducati, también apunta a los problemas físicos que lastran a Márquez en este arranque de curso. “Es parte del deporte, hay ciclos. Ahora es el momento de Aprilia, que está en forma. Era algo que tarde o temprano iba a pasar. Nosotros hemos tenido limitaciones y nos estamos defendiendo. Marc no está al máximo y Aprilia ya dio un gran paso al final del año pasado y han empezado muy fuertes. El Mundial es largo y confío en que podremos reaccionar. Este parón viene bien, también para que Marc se recupere”, dice el italiano.

“En Jerez Aprilia será fuerte y Bezzecchi parece muy competitivo, pero creo que podremos estar ahí. Hay aspectos que aún podemos mejorar. Quizá el sábado somos más competitivos que el domingo. Estamos también trabajando en el proyecto de 2027, así que tenemos mucho trabajo por delante”, añade Pirro.