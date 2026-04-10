Pablo Nieto, team manager del Pertamina Enduro VR46: "Marc Márquez es Marc Márquez, obviamente sigue siendo el favorito"

Con el obligado parón por el conflicto en Oriente Medio, los protagonistas del Mundial de MotoGP aprovechan estas semanas para descansar y preparar el desembarco del campeonato en Europa, el próximo 24 de abril con el Gran Premio de España que se disputará en el Circuito de Jerez Ángel Nieto.

El hijo del 12+1 veces campeón del Mundo, Pablo Nieto, que ejerce de team manager del Pertamina Enduro VR46, analizó la actualidad del campeonato y valoró las opciones de los diferentes favoritos en una entrevista a SPORT.

Después de tres Grandes Premios ¿qué sensaciones hay en el seno del VR46? ¿Esperabais un inicio de campeonato así?

Estamos contentos. Es cierto que la primera carrera tuvimos algún problema, pero tanto en Brasil como en Austin fue muy bien. Di Giannantonio se encuentra muy a gusto con la moto, con el equipo, con todo el mundo y eso hace que tenga muy buenos resultados.

Di Giannantonio, ya acabó bien la pasada temporada y está siendo una de las sensaciones de 2026 ¿ha cambiado algo en el piloto?

La moto sí, obviamente, porque él tiene la moto oficial de del 26, como la de Marc (Márquez), Pecco (Bagnaia) y Àlex (Márquez) en este caso, y la moto siempre va mejorando de un año a otro. Son pequeños cambios, pero los cambios que ha tenido él se se ha encontrado a gusto con la moto, cada vez está rodando más rápido, hemos estado luchando por el podio, que es muy importante y de momento, aunque acabamos de empezar, estamos siempre entre las mejores Ducati.

A su compañero, Franco Morbidelli, no se le está dando tan bien este inicio de campaña, ¿qué necesita para hacer el cambio?

Con Franco... me gustaría saberlo, porque en ese caso podríamos intentar ayudarlo. La moto es diferente porque ha pasado de la 24 a la 25. Yo creo que también todas las marcas se están acercando muchísimo, esa ventaja que hemos visto en los años pasados de Ducati cada vez es más corta. Y es algo lógico porque nosotros no tenemos cómo entrenar, ni tenemos nada para poder mejorar, pero yo creo que con Franco tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir yendo paso a paso, porque yo creo que es un piloto también para estar luchando delante.

¿Cuál dirías que es la principal diferencia con las Ducati y las Aprilia respecto al año pasado?

Aprilia en las tres primeras carreras están un pasito por delante. Yo creo que es un poco el conjunto en sí. Tanto Marco (Bezzecchi) como Martín están en un momento muy bueno. A Marco sobre todo lo veo desde el año pasado que también ganó las dos últimas carreras, empieza a encontrarse super a gusto con la moto. Aprilia ha trabajado muy bien, aerodinámicamente cada vez está haciendo cosas diferentes y parece que están funcionando, pero creo que tampoco es que estén mucho más por encima d Ducati a día de hoy. Ahora volvemos a Jerez, que siempre se ha dicho que el campeonato empieza siempre en Europa. Aunque yo no estoy muy de acuerdo en eso, al final es cierto que empezamos en Europa y ahí, tras cuatro o cinco carreras se empieza a ver un poco lo que va a ser la tónica del campeonato.

Para la afición española y para los pilotos españoles ir a Jerez siempre marca la diferencia. Tienes ese ese puntito de más donde siempre quieres hacerlo bien

Muchos han comentado que el Gran Premio de Jerez servirá para empezar a ver dónde se encuentra cada equipo ¿Crees que realmente puede haber una diferencia?

Sí, puede ser, es un circuito es complicado, porque es muy técnico, eh no es muy rápido, pero también tiene curvas rápidas. Para la afición española y para los pilotos españoles ir a Jerez siempre marca la diferencia. Tienes ese puntito de más donde siempre quieres hacerlo bien. Yo creo que los pilotos españoles tienen un poquito de ventaja y eso cada piloto cuando va a su Gran Premio de casa pues obviamente, tiene que aprovecharlo, pero sí que es cierto que Jerez puede marcar realmente lo que es la tónica del campeonato, ya con los neumáticos que sabemos que prácticamente vamos a tener durante todo el año. Ahí realmente se va a ver cómo estamos y cómo está cada uno.

Marc Márquez defiende título y se esperaba quizás mucho más de él en este inicio de temporada. ¿Crees que va a recuperar el estado de forma que exhibió el año pasado?

Marc es Marc. Obviamente, creo que sigue siendo el favorito. Yo lo sigo poniendo como favorito porque, aunque no tenga el número uno en el carenado, es el campeón del mundo, es el que el año pasado marcó realmente la diferencia, sabemos que viene de una lesión y es el piloto a batir. Aunque ahora mismo Bezzecchi está en un grandísimo estado de forma y él con Aprilia se encuentra en un momento súper dulce, yo creo que el piloto a batir sigue siendo Marc Márquez.

¿Bezzecchi, tal como ha empezado el curso, o incluso Jorge Martín, pueden ser la alternativa este año?

Puede ser, a día de hoy son los que están marcando la diferencia. Incluso no solo Martín, hemos visto por ejemplo, un Ogura que, en Austin, porque se le paró la moto, si no estaba también luchando por hacer podio, venía desde atrás como un misil y realmente estaba rodando de los más rápidos. También hemos visto que las Aprilia en cualquier tipo de circuito están siempre delante y eso da a entender que Aprilia ha trabajado muy bien y que ahora mismo son la referencia.

En vuestro caso, ¿hasta dónde puede llegar DiGiannantonio de cara a final de temporada?

Nuestro objetivo es intentar mejorar lo que hicimos el año pasado, que también hicimos carreras muy buenas, estuvimos luchando por el podio, incluso alguna carrera por la victoria como en Alemania donde yendo segundo Diggia se cayó. Pero hay que intentar mejorar, ver los errores del año pasado, intentar ser constantes. Yo creo que lo que nos faltó el año pasado es que no éramos constantes y este año tenemos que intentar serlo durante todo el año porque cuando eres constante, eso suma muchos puntos y es donde se marca realmente la diferencia.

Di Giannantonio celebra una pole con su equipo / Europa Press

¿Crees que se pueden conseguir buenos resultados con el estado actual de la Ducati?

Yo creo que sí, porque las dos últimas carreras hemos hecho dos poles, hemos salido primeros, hemos estado luchando por el podio. Hemos encontrado también un Di Giannantonio que en el cuerpo a cuerpo se ha defendido muy bien, ha plantado cara a pilotos como Marc, ha luchado con él y eso quieras que no, hace que un piloto se crezca, que crea que lo puede hacer y lo más importante de todo, que tenga esa confianza que está empezando a coger.

Se ha hablado en algún momento de la pretemporada de un cambio del VR46 a otra fábrica, ¿vuestra principal opción siempre ha sido Ducati?

Cuando te vienen a buscar otras fábricas, eso te hace pensar que estás trabajando bien. Obviamente, nuestra primera y única opción siempre ha sido quedarnos con Ducati. Creo que sigue siendo la moto donde tiene que tener el equilibrio más grande de todo el campeonato. Ahora después de estas tres carreras pues tenemos mucho que trabajar siempre en conjunto a Ducati, a Gigi Dall’Igna y al equipo oficial y eso hace que tengas un reto un poco más ambicioso en el sentido de que sabemos que las otras marcas vienen y que tenemos que apretar. Pero seguimos pensando que Ducati es la opción más buena que podemos tener como VR46.

El VR46 tiene como gran aval a su jefe Valentino Rossi. ¿Cuál es su rol en el día a día y qué supone tener una figura así en el equipo?

Yo creo que son dos cosas. Una, que intentamos aprovechar al máximo cuando viene sobre todo a los circuitos donde Valentino te da toda su experiencia, los pequeños trucos que él va teniendo, que te va diciendo en cada circuito, cómo habla con los pilotos, cómo habla con los técnicos, todo eso es algo que los demás no tienen y cuando tienes una persona de ese calibre que te está ayudando, lo tenemos que intentar aprovechar al máximo. Tenemos ese pequeño comodín.

Y luego, en el día a día, Valentino cada vez se involucra más, quiere saber todo, quiere saber incluso cómo están los mecánicos, patrocinadores, todo. Cada vez llama más y se está involucrando cada vez más.

Fermin Aldeguer, en Austin / EFE

Otra de las noticias de la pretemporada ha sido el mercado de fichajes. Ahora parece que está un poco dormido, pero tendremos noticias en los próximos grandes premios?

Yo creo que de aquí a poco se empezarán a desmarcar un poco lo que son los fichajes. Sí que es cierto que ha habido muchos rumores pero el único que está ahora mismo anunciado de cara al 2027 es Bezzecchi. Aunque ya casi todo el mundo da por hecho dónde van casi todos, creo que entre Jerez y las próximas carreras se empezará a confirmar el mercado de fichajes, más que nada porque parece ser que empieza a estar ya todo bastante colocado.

En vuestro caso, el gran nombre que ha sonado es el de Fermin Aldeguer ¿encajaría en la filosofía del equipo?

Yo creo que encajaría cualquier piloto del estilo de Fermín. De los pilotos más jóvenes que hay ahora mismo en la categoría de Moto GP es uno de los que tiene más futuro, el que se está pegando entre comillas con Acosta. El año pasado, por ejemplo, Fermín ya ganó una carrera, ha luchado por podios... Un piloto como Fermín en nuestro equipo obviamente es interesante, no lo vamos a negar porque es un piloto que a cualquier equipo interesa.