Pablo Nieto augura tormenta entre Márquez y Bagnaia

La temporada de MotoGP arranca el próximo 28 de febrero con el GP de Thailandia en el Chang International Circuit. Una cita en la que empezarán a despejarse muchas dudas y donde los pilotos, después de los test de pretemporada, pondrán a prueba sus nuevas máquinas.

Será la primera vez que Marc Márquez y Pecco Bagnaia podrán mostrar sus cartas. La cortesía ha reinado en el box de Ducati durante este invierno en el que Marc y Pecco han trabajado codo con codo, tomando decisiones conjuntas sobre el motor y otros aspectos de la moto, pero nadie espera que el buen rollo que han mostrado ambos pilotos se mantenga una vez empiece el campeonato. "Todo el equipo tiene que intentar trabajar en la misma dirección y luego ya a partir de la primera carrera cada uno intentará luchar por las victorias y los podios y ahí ya veremos que podemos hacer", advirtió el de Cervera en unas declaraciones tras los test de pretemporada. Un recado claro a su compañero que, por otra parte, es también su mayor rival.

Son muchas las voces autorizadas dentro del campeonato que dudan de la calma que se respira en Borgo Panigale y que esperan que llegue el huracán antes o después. Una de esas voces es la de Pablo Nieto, director del Pertamina Enduro V46, quien no tiene dudas de que eso cambiará en el mismo momento en el que empiece la batalla por el título.

"No me gustaría estar en la piel de Davide Tardozzi, pero me gustaría estar en esa situación, porque puedes competir con los dos pilotos", asegura el expiloto en una entrevista a 'GPOne, señalando "que es difícil mantener una gran relación cuando estás luchando por algo tan importante como un campeonato del mundo de MotoGP".

Para Pablo Nieto, todo un veterano del paddock, aunque hasta ahora la relación ha sido de "confianza", "si los dos luchan por el título mundial, creo que la relación ya no será tan serena, como históricamente ha ocurrido antes". Un problema "ojalá pudiera tener" con sus dos pilotos, Fabio DiGianantonio y Franco Mordbidelli, ya que supondría que están luchando por cosas importantes.

DiGianantonio y Morbidelli, pilotos del Pertamina VR46 / @VR46RacingTeam

Aspirantes al título

Sobre Marc, remarcó que no lo conoce de cerca al no haber trabajado con él pero "sabemos que es un piloto realmente fuerte, este año será uno de esos corredores a tener como referencia, porque será uno de los que luchará por el título".

En cuanto a Pecco, si tuviera que darle un consejo sería que "tiene que seguir así". Sobre el italiano, al que conoce bien, apuntó que "su punto fuerte es lo mucho que cree en sí mismo, eso es lo que marca la diferencia para un piloto. Hay que tener la mentalidad de ser el mejor piloto de MotoGP; luego, como con todo el mundo, puede haber momentos buenos y malos", aunque tiene claro que Bagnaia tiene opciones de recuperar la corona.

Respecto al Pertamina VR46, que este curso pasa de ser un equipo satélite a uno de fábrica, "todavía no hay nada confirmado, pero sí, la GP24 y la GP25 son muy parecidas, eso aumenta las posibilidades de Franco (Morbidelli) para esta temporada. La Ducati sigue siendo la moto de referencia y tendremos que aprovechar esta fortaleza".

Además, desveló la petición de Valentino Rossi, dueño del equipo, de cara a esta temporada: "Nos pidió lo que todos pedimos: ante todo divertirnos, porque si lo hacemos significa que lo estamos haciendo bien".