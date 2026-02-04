Óscar Casas: "El paddock de MotoGP respira una pasión brutal"

¿Cómo fue ponerse en la piel de los pilotos de MotoGP que arriesgan la vida? ¿Cómo afrontó el proyecto?

Con mucho respeto. La primera vez que la productora me llevó a un Gran Premio fue al de Alemania antes de empezar el rodaje. La visita fue para conocer al equipo, ponerme monos, calibrar el ambiente. No conocía mucho de MotoGP porque no veo deportes en televisión, aunque había hecho motocross de pequeño. Debo reconocer que me sentía indefenso, sin información y no era consciente de la dimensión de MotoGP, de la legión de fans que lo siguen y pensé que tenía que ponerme las pilas para entender a muerte el mundillo.

¿Fue difícil calibrar el peligro que entraña este deporte y experimentar lo que siente un piloto? Es un deporte diferente a cualquier otro.

Durante aquella visita una moto salió volando delante mío y pensé que había sido casualidad, pero cuando has entrado en el motociclismo ves que pasa muchas veces en un fin de semana. Se juegan la vida y es lo primero que me interesó. Pensé que eran unos psicópatas y la realidad es distinta al darte cuenta de que son unos apasionados de lo que hacen. Los pilotos respiraban una pasión muy latente, auténtica, verdadera. Luego entiendes que les encantan las motos y que tienen un sueño.

¿Qué fue lo más duro del rodaje?

Grabamos en carreras del Mundial con su entorno y con la dificultad que conlleva. Había mucha tensión constantemente y poco tiempo porque convivíamos con el desarrollo de una prueba puntuable. Teníamos que rodar sin cortar y las cosas debían salir bien a la primera con el problema y el riesgo que implica que nada pueda salir mal. Como actor me apropiaba de lo que veía para tratar de sentir lo que los pilotos experimentaban antes de una carrera y ponerse a más de 350 por hora. Esos nervios también los sentíamos en el rodaje.

¿Qué le cautivó del proyecto cuando se lo presentaron?

La filosofía. Es la primera película de MotoGP que se ha hecho y se ha rodado en España e Italia y no en Hollywood, lo cual es un aliciente. Fue una pasada y un honor participar. MotoGP me sorprendió y no dudé que tenía que ser un proyecto mío.

¿Qué se encontrará el espectador?

Una película para vibrar. La experiencia debe ser en cine por la pantalla, los visuales y el sonido que la envuelve. Es una locura. Van a tensionarse como si estuviesen en un circuito. Y a emocionarse con la relación padre e hijo porque habla del sueño de un chico que quiere correr con sus ídolos en MotoGP. De cómo se cae una y otra vez y tiene que levantarse y afrontar esas dudas y monstruos que se aparecen cuando uno trata de conseguir sus sueños.

¿Qué valores le han cautivado del ‘paddock’ de MotoGP?

La pasión que se respira es brutal. Les encanta su mundo; cómo te lo explican, cómo se mueven, cómo cambian las piezas. Todo el mundo respira pasión y la contagian. Es algo que no ocurre en todos los trabajos. No siempre encuentras gente a la que le encanta su curro.

¿Qué pilotos le ayudaron más a integrarse en su papel?

Sergio Gadea, que corrió el Mundial nueve temporadas, me ayudó a entender mi cuerpo y a cómo colocarme en una moto. Aleix Espargaró me sirvió para captar lo del cabreo porque se dispara como un niño pequeño. De Moto2 me ayudaron Izan Guevara o David Alonso porque eran la parte inconsciente que se acercaba más al personaje. El protagonista corre en Moto2 y aspira llegar a MotoGP y no ha madurado. De Izan me gustaba su ritual previo a pilotar, su mirada, su tensión, la chulería que le empodera y el ‘click’ en la pista.

“La película ‘Ídolos’ consigue hacerte vibrar en la lucha por un sueño”

No era seguidor de MotoGP. Y, ¿ahora qué?

Me muero de ganas de que empiece la temporada en Tailandia. ¡De MotoGP ya no me salgo!

¿Los equipos Aspar y Pramac le acogieron bien?

Los del cine somos muy pesados y nos acogieron increíblemente. Nos metimos en lugares donde probablemente no deberíamos estar, pero todo fueron facilidades. Muchas veces hemos incomodado y entorpecido en momentos clave, pero estaban ilusionados con el proyecto.

¿Qué opina de Marc Márquez que hace un cameo en la película?

Es el ídolo de muchos niños que quieren formar parte de este mundo, de jóvenes y no tan jóvenes. Junto a su hermano Álex, para mí, representa valores muy bonitos como la familia, el compromiso, trabajo duro, salud. Es uno de los ídolos de la historia de MotoGP.

¿Qué otros deportes practica?

Me gusta el contacto físico en general. Llevaba años practicando boxeo y he empezado con MMA y practico tenis, surf, snow, ski y motos, deporte en general. En el día a día veo MMA o UFC y apenas fútbol.

¿Qué deportistas le han marcado?

Rafa Nadal. Lo veo un tío super humilde, super aterrizado, que trabajaba duro con su tío. Me parece una máquina y un referente, aunque los míos siempre fueron otros.

¿Quiénes?

Carreras como las de Javier Bardem, Antonio Banderas, mi hermano Mario. Son los que me vienen a la cabeza. Me gusta ver sus películas para investigar sus trayectorias, qué han escogido, mejorado.

“Mi relación con Ana Mena se fraguó en el rodaje con total normalidad”

Su hermano Mario siempre le ha apoyado.

Es el hermano mayor ideal porque cuida a toda la familia. Es el mayor de cinco y tiene esto muy arraigado. Lo somos todo para él y él, a su vez, lo da todo por nosotros. Compartimos profesión y ha vivido muchas de las cosas que me están sucediendo, buenas y malas, y es más fácil.

Con Ana Mena se conocían antes de empezar un rodaje en el que acabaron siendo pareja. ¿Cómo ha sido mezclar música, deporte y, además, amor?

Tendría que responder Ana porque compuso dos canciones para la película en las que se puede sentir el motor, el ruido, la pasión del deporte. Todo arte que puedas sumar a cualquier historia es increíble y Ana es una de las mejores artistas de este país.

¿Cómo se fraguó su relación sentimental entre bastidores?

Se fue dando con total normalidad. Vas conectando con tu compañera de trabajo con el paso del tiempo y no es más que eso. Al final tu pareja es tu mayor apoyo durante tantos meses de rodaje y he tenido la suerte de que me toque tener a Ana al lado que es una chica fantástica. Lo nuestro no ha sido diferente a lo que sucede en otras relaciones o lugares.

El actor Óscar Casas y la cantante Ana Mena, protagonistas de 'Ídolos' y pareja en la vida real / moto GP

¿Qué música escucha?

Soy fácil. Escucho de todo, pero reconozco que conecto más con la comercial. Me gusta la velocidad y con música de fondo siempre es mejor (risas).

Este proyecto marca un antes y un después en su carrera.

Creo que sí. Es una de las cosas más importantes que he hecho y viendo el resultado me parece increíble haber formado parte de esta locura.

¿Con qué se queda de esta experiencia?

Con algo que me ha dado el personaje y es que habrá caídas que dolerán, pero hay que levantarse. A veces uno piensa que no lo logrará, pero siempre se puede. Lo segundo es que si tienes un sueño es clave tratar de lograrlo con tu gente alrededor.