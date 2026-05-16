Optimismo con el impacto económico del GP de Catalunya

El GP de Catalunya de MotoGP 2026 ha vuelto al Circuit de Barcelona-Catalunya convertido en uno de los grandes motores económicos del deporte en España. El trazado catalán atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia tras cerrar el último ejercicio con cifras récord tanto de asistencia como de ingresos, y todo apunta a que la cita de MotoGP de este año volverá a dejar un impacto millonario.

Desde la llegada de Fira de Barcelona a la gestión del circuito a comienzos de 2025, la actividad del recinto no ha dejado de crecer. El pasado año, el circuito generó unos ingresos cercanos a los 46 millones de euros, superando en un 7% los datos anteriores gracias al enorme movimiento que provocaron los grandes eventos internacionales.

Entre todos ellos, MotoGP volvió a consolidarse como una de las competiciones más importantes del calendario. La edición anterior reunió a más de 187.000 aficionados durante todo el fin de semana, una cifra espectacular que disparó el impacto económico no solo para el circuito, sino también para hoteles, restaurantes, transporte y comercio de toda Barcelona y sus alrededores.

Con estos antecedentes, las previsiones para el GP de Catalunya 2026 son muy optimistas. El evento de este domingo podría dejar alrededor de entre 25 y 35 millones de euros directos e indirectos vinculados al circuito y a la economía local. Solo en entradas, hospitalities, restauración, patrocinadores y merchandising, el trazado podría ingresar varios millones durante el fin de semana.

Además, el Circuit mantiene unos niveles de actividad prácticamente históricos. Durante el último año estuvo operativo en 343 de los 365 días del calendario, alcanzando una ocupación cercana al 94%, la más alta de la última década. En total, acogió más de un centenar de jornadas de competición relacionadas con MotoGP, Fórmula 1, resistencia y otras categorías internacionales.

La importancia de MotoGP para el futuro del trazado será todavía mayor en los próximos años. Aunque el circuito seguirá vinculado a la Fórmula 1 hasta 2032, el Gran Premio se alternará cada dos temporadas con Circuit de Spa-Francorchamps, algo que obliga al recinto catalán a potenciar aún más eventos como el Mundial de motociclismo.

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Por ello, el GP de este domingo no solo representa una fiesta para los aficionados al motor, sino también una fuente clave de ingresos para el Circuit y para toda Catalunya, que volverá a llenarse de visitantes en uno de los fines de semana más importantes del año para la economía deportiva de Caltalunya.