Opinión unánime en la dupla de Aprilia: "No hay que descartar a Marc Márquez de la lucha por el título"

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP se disputa este fin de semana con una baja importante para el campeonato y para los aficionados. Marc Márquez no estará en la cita catalana después de su caída en el pasado GP de Francia que le obligó a pasar por quirófano y a comenzar un nuevo período de recuperación sin fecha determinada.

El de Cervera aprovechó el contratiempo y se sometió también a una intervención que tenía pendiente para arreglar un problema con un tornillo suelo en su hombro derecho que le ha estado rozando el nervio radial. De esta manera, se perderá al menos el gran premio catalán y es duda para el siguiente en Mugello.

Fuera de competición, sus opciones en la general de pilotos se complica. Antes de Catalunya, Marc Márquez se sitúa séptimo de la tabla, con 57 puntos, a solo dos del octavo clasificado, su hermano Àlex, y a 71 del líder, Marco Bezzecchi. Una renta importante con vistas a revalidar su título mundial, aunque no insuperable para el campeón ilerdense.

Rueda de prensa de pilotos de motociclismo Moto GP Marco Bezzecchi y Jorge Martín equipo Arpilla Racing y Àlex Márquez equipo Gresini Ducati Foto: Dani Barbeito Circuit Barcelona Montmeló Gran premio de Catalunya 2026 / Dani Barbeito / SPO

Eso es al menos lo que opinan los dos pilotos de Aprilia, sus principales rivales en la batalla por el campeonato. "Marc el año pasado ganó el campeonato por más de 100 puntos y lo hizo en Japón, a cinco grandes premios del final, con lo cual, personalmente nunca descarto de la lucha por el título a Marc Márquez", aseguró Bezzecchi en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

Para el italiano, "aún es muy temprano en el campeonato, todo está abierto y puede pasar de todo": "Sin duda, cuando regrese Marc tendrá mucha ansia de victoria y seguro que estará en disposición de luchar y luchará", aseguró sin ningún tipo de duda.

Jorge Martín compartió la opinión de su compañero y no descarta a Marc de la quiniela. "Si alguien demuestra que puede ir de lo más bajo a lo más alto de nuevo ese es Marc, así que no podemos descartarlo y espero que se recupere pronto y pueda regresar cuanto antes con nosotros", apuntó el madrileño.

Prudencia y paciencia

Más prudente se mostró su hermano Àlex Márquez respecto a las opciones de Marc. "Primero hay que ver cuando regresa, si se pierde una carrera, dos, tres o cuatro. No lo sabemos, nadie lo sabe. En ese momento ya estaremos en disposición de ver si tiene opciones o no. Ahora es demasiado temprano", argumentó el menor de los Márquez.

Àlex Márquez, en rueda de prensa / Dani Barbeito / SPO

Según explicó, "ahora Marc no está pensando en el campeonato, está pensando en recuperarse y eso es todo".

Por el momento, lo único seguro es que Marc Márquez no tomará parte este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya y que su moto se quedará en el garaje. Tampoco habrá sustituto en pista, al menos para esta cita, por lo que Pecco Bagnaia será el único de rojo en la parrilla de salida.