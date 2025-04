¿Qué opciones tiene Jorge Martín en su estreno en el Mundial?

El Gran Premio de Qatar de MotoGP contará con una pieza nueva en la parrilla, si los servicios médicos del campeonato dan finalmente el apto para correr a Jorge Martín. El piloto madrileño ha confirmado que viajará hasta el circuito de Losail donde deberá pasar revisión antes de los primeros libres, para confirmar que está en condiciones de competir. En caso afirmativo, podrá estrenarse con Aprilia, después de perderse las tres primeras citas del Mundial.

El piloto de Aprilia ya acompañó al equipo en el pasado GP de Las Américas. Aunque entonces no podía competir, el madrileño siguió la evolución de su compañero, Marco Bezzecchi, desde los garajes, y comenzó a familiarizarse con las rutinas de su nuevo equipo durante un fin de semana de Gran Premio.

Martín fue campeón del mundo el curso pasado con el Pramac Ducati y tras la elección de Marc Márquez como piloto del equipo oficial de la marca, decidió cambiar de aires y fichar por Aprilia, ocupando el puesto de su amigo Aleix Espargaró. Después de una batalla intensa con Pecco Bagnaia para llevarse la corona, el madrileño afrontó el reto de cambiar de escudería pero las opciones de luchar por revalidar su título se complicaron antes de empezar. Martín sufrió una caída en los primeros test de pretemporada y tuvo que pasar por quirófano. En plena recuperación volvió a caerse mientras hacía motocross y volvió a ser operado.

Como resultado, el número 1 no ha podido ser de la parrilla en las primeras citas y tampoco ha tenido ocasión de sumar kilómetros con su nueva moto. Aprilia pidió un test especial para que pilotos como Martín, que vienen de lesión, pudieran entrenarse de forma excepcional pero la propuesta no fue aceptada por el resto de equipos.

¿Cuál es el objetivo de Jorge Martín?

Así, si finalmente el doctor Ángel Chartre da el 'ok' para que Martín pueda correr en Qatar, este afrontará la cita con escasos conocimientos de su moto y sin apenas adaptación a la misma, ya que su test de pretemporada no pasó de la primera jornada.

Teniendo en cuenta que la Aprilia es además una moto difícil de conducir, las opciones de Jorge Martín de competir esta temporada por la zona alta se reducen. El propio piloto explicó antes de Austin que su objetivo es otro. “Mi objetivo nunca ha sido ganar este Mundial. Para mí, ésta es una temporada de transición, para adaptarme a la Aprilia, para prepararme a hacer historia, el año que viene, con esta moto. No tengo presión alguna, no debo demostrar nada, volveré con tranquilidad y me tomaré la revancha”, afirmaba en una visita a la fábrica de Aprilia en Noale.

Unas sensaciones que el piloto ha ratificado tras confirmar que viajará a Qatar. "Intentaremos dar lo mejor de nosotros y mejorar poco a poco. Físicamente, ni siquiera estoy seguro de poder terminar la carrera, pero si lo conseguimos, será una victoria porque significará que estoy empezando a recuperarme. Tenemos que ir paso a paso para intentar volver a nuestro nivel normal lo antes posible", afirmaba un Martín prudente con sus posibilidades.

Discreto inicio de Aprilia

Los resultados cosechas hasta el momento por Aprilia en los primeros Grandes Premios de este Mundial 2025 tampoco invitan al optimismo. Marco Bezzecchi es octavo en la clasificación general de pilotos, aunque solo ha sumado 24 puntos (63 menos que el líder del campeonato, Àlex Márquez), siendo el sexto puesto su mejor resultado hasta el momento. En Thailandia fue sexto el domingo, en Argentina, el italiano no llegó a completar la primera vuelta en carrera, tras haber sido sexto en la sprint, y en Austin repitó la sexta plaza después de que completar los libres con muchos problemas y de ser décimo en la sprint.

El otro componente del equipo, Lorenzo Savadori, ha cerrado con un balance de tan solo 1 punto estas primeras citas, colocándolo vigesimosegundo, solo por detrás del rookie Somkiat Chantra, que aún no ha estrenado su casillero.

El año pasado, Martín subió al podio en Qatar, siendo tercero en carrera por detrás de Bagnaia y Brad Binder y además sumó los 12 puntos de su victoria en la sprint del sábado. Un balance positivo que será difícil replicar en las condiciones a las que llega este 2025, sin bagaje y sin estar al 100% de forma física.

En su estreno con el Pramac, la temporada 2021, Martín solo pudo ser 15, cazando un punto en su debut en MotoGP. Entonces el escenario fue también el GP de Qatar. Ese curso finalizó noveno, con 111 puntos en su casillero. En 2023 consiguió el subcampeonato y un año después echó el lazo al título Mundial.