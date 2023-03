Oliveira no podrá correr en Argentina por las lesiones sufridas en la caída causada por Márquez

El piloto portugués de Aprilia regresará a la competición en la tercera cita del curso, que tendrá lugar en Austin

El piloto portugués de MotoGP Miguel Oliveira (Aprilia) tampoco participará esta semana en el Gran Premio de Argentina, segunda cita del Mundial de Motociclismo, a causa de las lesiones sufridas en la caída sufrida este domingo en el Gran Premio de Portugal.

El luso se fue al suelo tras ser embestido por el español Marc Márquez (Repsol Honda), que perdió el control de su montura, y las "nuevas pruebas médicas" a las que se sometió "evidenciaron nuevos daños que no le permitirán tomar la salida en el segundo GP de la temporada, donde no será sustituido", confirmó su equipo.

Definitely not the kind of news we like to announce, but the main thing is, Miguel is back to full fitness soon 💪🏻🙌🏻#GetWellSoonMiguel | #rnfmotogpteam | #CryptoDATA | #DiscoverPrivacy | #greenpowergenerators | #MotoGP pic.twitter.com/Febnosfiz3