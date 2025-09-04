Oliveira, optimista con su futuro: "Hay diferentes puertas abiertas para mí"

Continúan desvelándose las incógnitas en MotoGP para la próxima temporada. Con pocos manillares ya libres para 2026, el Pramac Yamaha era uno de los equipos que tenía que decidir entre sus dos pilotos actuales para acompañar al turco Toprak Razgatlioglu, fichado recientemente desde el campeonato de Superbikes. El desenlace no se ha hecho esperar y este mismo jueves, en la antesala del Gran Premio de Catalunya, el Pramac ha anunciado que será Jack Miller el que seguirá en el equipo, lo que deja a Miguel Oliveira en una situación complicada.

"Aún no estoy sin trabajo", bromeó el portugués en la sala de prensa. "Sabía que había una decisión pendiente", reconoció, explicando que "cuando decidí unirme en 2024 a este proyecto había un acuerdo de un año, con una cláusula de participación en la mitad de la primera temporada. La idea era conseguir experiencias en el segundo equipo, tratar de obtener respuestas y ayudar a transitar el proyecto".

Pero entonces llegó una inoportuna lesión en los primeros compases de la temporada que lastraron el camino de Oliveira, quien se perdió los Grandes Premios de las Américas, Qatar y España. "Cuando volví era demasiado tarde y la decisión sobre el segundo piloto ya estaba tomada", comentó en la sala de prensa.

"Me sentí como el más fracasado, porque venía de una lesión, y cada carrera era como... 'Pruébate a ti mismo. Muéstranos tu valor'. Está bien tener presión, pero esa presión es un poco... No quiero decir que sea injusto, pero fue así. Y el hecho de que la decisión tardara tanto quizás me generó aún más ansiedad", afirmó.

Con poco margen de maniobra

"MotoGP no es una cosa lineal en términos de analizar la prestación. Incluso los pilotos que se quedan muchos años en la misma moto, luchan por algún motivo o otro y no pueden encontrar una explicación técnica. Si miras a Binder o a Pecco, quizás están luchando un poco más y todos han estado en las mismas motos muchos años", analizó el piloto portugués.

"He estado saltando en diferentes motos de año en año y sí, creo que hay un periodo en el que tienes que adaptarte. Hay un periodo en el que estás ahí, pero caes, aprendes algunas cosas y hay un periodo en el que empiezas a capitalizar el resultado. Siento que todavía estoy en esta transición de capitalizar el resultado", apuntó al respecto de su paso por el Pramac.

Pese a la situación, Oliveira se mostró positivo respecto a su futuro en MotoGP. "Hay diferentes puertas abiertas para mí aunque en este momento todavía no he decidido nada", explicó, asegurando entre sonrisas que "estoy muy abierto a cualquier sugerencia". "Mi corazón está muy conectado con este paddock y, por supuesto, sé que lo que está disponible, puede ser solo un pilot de pruebas, pero estar conectado a una fábrica y ayudar a construir una bicicleta es algo estimulante, es diferente, pero también realmente quiero correr", zanjó al respecto.