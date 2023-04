Oliveira: "Marc y yo lo aclaramos todo el domingo"

"Me explicó lo que ocurrió, se disculpó y para mí quedó cerrado allí el caso", señaló el piloto de Aprilia El luso considera que la caída en Portimao le pudo causar muchas más lesiones y es un afortunado

El portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), que reaparece en competición tras su accidente de Portimao, reconoce que "viendo los ocurrido en Portimao me siento afortunado de no haber tenido más lesiones".

"La lesión fue en un par de tendones en la cadera y no podía subirme a la moto sin dolor y como el viaje a Argentina era muy largo y estuve con mucho dolor durante tres días, tomamos la decisión de descansar un gran premio pues fue una lástima que las carreras de Portugal y Argentina fueran seguidas, porque podría haber competido si hubiese habido un fin de semana entre medias", lamentó Oliveira.

"Portimao era un circuito que se ajustaba a mi estilo y aquí voy a tener más dificultades, pero tenemos que ponernos a trabajar para encontrar una puesta a punto más cómoda y espero reanudar mi temporada y volver a sumar puntos en Austin. Mañana veré cómo es rodar con esta moto en este circuito, pero no veo ninguna razón por la que la Aprilia no pueda ser rápida aquí", afirmó el piloto portugués sobre su nueva moto.

En cuanto al percance con Marc Márquez aclaró que "Marc y yo lo aclaramos todo el domingo. Vino a verme en Portugal al centro médico. Me explicó lo que ocurrió, se disculpó y para mí quedó cerrado allí el caso. No he prestado atención a lo que sucedió después y espero que pueda volver lo antes posible, para correr en Jerez, y que se recupere plenamente para poder estar aquí".