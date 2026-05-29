Ogden lidera la Practice de Moto3 y Quiles pasa a Q2 'por los pelos'

El británico Scott Ogden (KTM) lideró este viernes la práctica oficial del Gran Premio de Italia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Mugello, gracias a los 'rebufos' de las motos de sus rivales.

Ogden, con un tiempo de 1:55.812, muy lejos del récord absoluto de la categoría, que mantiene el hispano-colombiano David Alonso (KTM) desde 2024 con un tiempo de 1:53.926, acabó como líder de la práctica, por delante del hispano argentino Marco Morelli (KTM) y del español Adrián Fernández (Honda), en tanto que el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), acabó decimocuarto.

La práctica oficial de Moto3 comenzó con unas condiciones de la pista completamente distintas, con el asfalto completamente seco al no haber vuelto a llover y tras pasar sobre el mismo, también, las más potentes mecánicas de Moto2 y MotoGP. Y esa circunstancia, evidentemente, iba a propiciar que los registros de Moto3 bajasen notablemente respecto a las referencias de la mañana.

Pero el protagonista inicial fue el mismo, el español Adrián Fernández (Honda), que había sido el más rápido en la tanda matinal, también fue el primero en 'enseñar' el camino a sus rivales al rodar en 1:57.278, todavía lejos del récord absoluto que ostenta en hispano colombiano David Alonso (KTM), desde 2024, en 1:53.926.

Una vuelta más tarde Fernández volvió a rebajar su mejor tiempo y el de la categoría al rodar en 1:56.593, mientras que el hispano-argentino Valentín Perrone tenía problemas mecánicos en su KTM que le impedían salir a pista y el malasio Hakim Danish (KTM) se iba por los suelos al volar por los aires a la salida de la curva catorce. Abandonó la pista por su propio pie, pero con su moto seriamente dañada.

El australiano Joel Kelso (KTM), 1:56.393, y el español David Almansa (KTM), 1:56.525, superaban en esa vuelta el registro de Adrián Fernández y tras ellos, trabajando en solitario, como siempre, el líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), con Álvaro Carpe (KTM), colándose en la segunda posición (1:56.409).

En la curva cuatro, instantes más tarde, se iba por los suelos el español Adrián Cruces (KTM), duodécimo por la mañana, lo que le dejaba sin opciones de pelear por entrar en la segunda clasificación directa.

Quiles se mantuvo en el grupo de cabeza, siempre rodando en solitario y con un ritmo que dejaba claro que estaba trabajando para la carrera, con varios parciales de vuelta rápida en cada giro, hasta que se llegó al último 'time attack' en los siete minutos finales.

Como suele ser habitual, muchos pilotos esperaron en la puerta de sus talleres a que salieran a pista los principales referentes de la categoría para 'coger su rebufo'.

El primero en marcar vuelta rápida fue el hispano-argentino y compañero de Máximo Quiles, Marco Morelli, que rodó en 1:56.251, si bien en la siguiente vuelta Adrián Fernández ya rodó en 1:55.963, en tanto que por detrás Máximo Quiles comenzaba su intento de vuelta rápida, tras deshacerse de todos sus rivales.

Morelli logró encadenar una segunda vuelta rápida personal que le permitió recuperar la primera plaza al rodar en 1:55.848 instantes antes de que los comisarios mostraran bandera de cuadros en la recta de meta.

El registro de Marco Morelli lo acabó rebajando en 36 milésimas de segundo el británico Scott Ogden (KTM), que paró el cronómetro en 1:55.812, con Adrián Fernández tercero, por delante de David Muñoz, Valentín Perrone, David Almansa, Joel Esteban, Ryusei Yamanaka, Ceda Pratama, Jesús Ríos, Joel Kelso, Álvaro Carpe, Eddie O'Shea y Quiles, que entró 'por los pelos' como último clasificado de la Q2.

Se quedaron fuera de la misma pilotos como Brian Uriarte, Guido Pini, Cromac Buchanan, Matteo Bertelle o Nicola Carraro.