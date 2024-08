Oficial: El VR46 anuncia la renovación de Fabio Di Giannantonio hasta 2026

Lo que era un secreto a voces ya se ha hecho oficial. El italiano Fabio Di Giannantonio continuará en el Pertamina Enduro VR46 hasta, por lo menos, dos temporadas más, aunque a partir de 2025 contará con una GP25 oficial y pasará a ser contratado directamente por Ducati.

Di Giannantonio se convierte así en el primer piloto confirmado en la escudería de Valentino Rossi para el próximo curso, a falta de conocer a su futuro compañero de equipo. Lo que está claro es que este no será su actual compañero, Marco Bezzechi, pues el italiano ya anunció que el año que viene será piloto de Aprilia.

La renovación de Di Giannantonio llega una semana después de hacerse oficial que será el VR46 el equipo que tomará el relevo de Pramac, pasando a ser el equipo satélite oficial de la fábrica de Borgo Panigale a partir de 2025. Por ello, Di Giannantonio competirá bajo contrato con la marca italiana, que será la que le pague el sueldo y le ponga la moto, a diferencia de las temporadas pasadas, dónde estos gastos corrían a cargo del propio equipo.

El piloto italiano se mostró realmente “contento” tras este acuerdo a tres bandas con el VR46 y Ducati: "Hace 9 meses me encontraba sin moto para continuar mi sueño y hoy firmo un contrato con dos de las entidades más importantes de MotoGP, es difícil de creer, pero estoy muy contento de poder continuar este fantástico proyecto durante las dos próximas temporadas", expuso el Di Giannantonio en la nota de prensa de su equipo.

"Llegué aquí casi por casualidad, enseguida me sentí como en casa y con el equipo lo estamos haciendo realmente bien. Quiero dar las gracias a Vale -Rossi-, Uccio -Salucci-, Pablo -Nieto-, y a todo el equipo, a Ducati y a mi personal, no hemos dejado nada al azar. Estamos abriendo un nuevo capítulo y estoy impaciente, podemos y debemos aspirar a resultados ambiciosos. Es un gran proyecto en el que me siento implicado al ciento por ciento y podemos aspirar al escalón más alto del podio", añadió.

Sin compañero de equipo

Pese a que aún se desconoce quién será el piloto que acompañará a Di Giannantonio en el box del VR46 a partir de 2025, todo apunta a que este podría ser su compatriota Franco Morbidelli, actual piloto del Pramac Racing.

De este modo, Morbidelli se convertiría, junto a Álex Márquez en Gresini, el único piloto Ducati que corra sin un contrato directamente con la fábrica, a diferencia de Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fermín Aldeguer y el propio Di Giannantonio.