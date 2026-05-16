Oficial: El Trackhouse anuncia el adiós de Davide Brivio a final de curso

Ya es oficial lo que era un secreto a voces. Davide Brivio, director del Trackhouse, abandonará su cargo a finales de 2026 para emprender una nueva etapa, a falta de confirmación oficial, en Honda. Así lo ha comunicado el equipo estadounidense a través de un comunicado compartido tras la carrera al sprint en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El anuncio no ha pillado de sopetón a nadie en el 'paddock' catalán. Ya en la cita en Le Mans (Francia) salieron a la luz informaciones que apuntaban que, tras tres temporadas en el equipo estadounidense, se marcharía a Honda. A esto se le sumó el hecho de que el pasado viernes, la fábrica nipona anunció el paso atrás de su 'team manager', Alberto Puig. Sin embargo, 'Motorsport' apunta que Brivio no ocuparía su lugar, sino que se encargaría del marketing.

Davide Brivio junto a Raúl Fernández en Le Mans (Francia) / Trackhouse MotoGP

"Davide ha sido fundamental para consolidar al equipo Trackhouse MotoGP como una fuerza poderosa en este deporte. Su experiencia, conocimientos y visión han sido vitales para la creación y el desarrollo de nuestro equipo de carreras. Todos estamos sumamente agradecidos por el trabajo que ha realizado y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos”, expresa Justin Marks, propietario del equipo satélite de Aprilia en el comunicado.

El exjefe de equipo de Yamaha, también quiso mostrar su cariño al equipo con el que ha trabajado durante tanto tiempo. "Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Trackhouse y, en particular, a Justin, por brindarme la oportunidad de regresar a MotoGP. Ha sido un paso importante tanto en mi trayectoria profesional como personal, y además me ha dado la oportunidad de adquirir la nueva experiencia de liderar un equipo independiente", dijo el italiano en la nota.

Brivio, quien empezó su vínculo con el 'motorsport' al ser piloto de motocross, es una figura clave en el 'paddock', con experiencia en distintas fábricas. A lo largo de su trayectoria, ha logrado seis títulos mundiales de pilotos, cuatro títulos de constructores y seis títulos de equipos. Siempre con una sonrisa en la cara, Brivio ha sabido cómo manejar todo box en el que ha aterrizado a las mil maravillas.