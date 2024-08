Oficial: Somkiat Chantra debutará en MotoGP en 2025 con LCR-Honda, en lugar de Nakagami

El japonés Takaaki Nakagami abandonará el Mundial de MotoGP a final de temporada, tras siete cursos en la categoría reina y será probador de HRC a partir de 2025, según se ha anunciado este jueves en Motorland. En su lugar el equipo LCR-Honda ascenderá al tailandés Somkiat Chantra, de 25 años, después seis temporadas en Moto2, patrocinado por Idemitsu y HRC en el equipo de Lucio Cecchinello.

"En 2018, el proyecto Idemitsu MotoGP nació con una noble misión: ser el trampolín definitivo para los futuros campeones. Sirve como un faro de esperanza para los jóvenes pilotos asiáticos, proporcionándoles la plataforma para crecer y aprender al más alto nivel, después de participar en la Asian Talent Cup y otras categorías ligeras en su camino hacia MotoGP", dice la nota difundida por el equipo LCR-Honda.

"Estamos encantados de anunciar el siguiente capítulo de este sólido viaje. El piloto tailandés Somkiat Chantra, un prometedor talento en el mundo de MotoGP, unirá sus fuerzas con el Idemitsu Honda LCR en 2025. Este movimiento histórico marca a Chantra como el primer piloto tailandés en subir a la categoría de MotoGP, una ocasión trascendental para este deporte", añade el comunicado.

"Estoy emocionado de unirme al equipo LCR. Subir a MotoGP siempre ha sido mi sueño, y por fin lo haré realidad", explica Chantra. "Quiero dar las gracias a todos los patrocinadores y personas que me han apoyado desde el principio de mi carrera hasta ahora. Para la próxima temporada, me comprometo a aprender, dar el máximo y disfrutar de esta nueva aventura. Será difícil, pero daré lo mejor de mí", señala el futuro compañero de Johann Zarco.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Takaaki Nakagami por su extraordinario compromiso durante las últimas siete temporadas de MotoGP trabajando juntos; le deseamos lo mejor en su próximo capítulo con Honda. En cuanto al futuro, junto a HRC, creemos que es el momento de dar la bienvenida a un gran talento asiático como Somkiat Chantra, ya que pensamos que se merece una oportunidad al más alto nivel de la competición de las dos ruedas. A lo largo de sus años en Moto2, ha demostrado su potencial y sus habilidades para crecer y convertirse en un piloto fuerte en MotoGP. LCR y Honda pondrán a su disposición lo mejor para apoyarle en las diferentes fases de este nuevo proyecto", afirma el jefe del equipo, Lucio Cecchinello.

Chantra, nacido en la localidad tailandesa de Chon Buri el 15 de diciembre de 1998, suma dos victorias y un total de seis podios en Moto2. Por su parte Takaaki Nakagami , al que se le han resistido los podios en MotoGP, ha decidido embarcarse en un nuevo capítulo en su carrera deportiva y será piloto probador de HRC en Japón . También seguirá de cerca el desarrollo de la moto en Europa. Sus conocimientos y experiencia serán un valioso activo. También participará en algunas carreras de MotoGP como 'wildcard'.

"He decidido poner fin a mi carrera como piloto de MotoGP al final de la temporada 2024. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los aficionados que me han apoyado calurosamente. También me gustaría dar las gracias a IDEMITSU y Honda por su apoyo a largo plazo. A partir de 2025, participaré en el desarrollo de las máquinas de HRC. Es gratificante hacer uso de mis siete años de experiencia en MotoGP; estoy entusiasmado con mi nuevo capítulo. Por último, quiero dar las gracias a Lucio y a todo el LCR porque me he sentido parte de una familia, y estos años han sido increíbles con ellos; ¡siempre estarán en mi corazón!", afirma Nakagami.