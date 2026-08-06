Oficial: Silverstone continuará en MotoGP hasta 2028

En el marco del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, MotoGP ha hecho oficial la continuidad de Silverstone como sede de la cita británica las dos próximas temporadas, 2027 y 2028.

El trazado regresó al Mundial de MotoGP en 2010 tomando el testigo de Donington Park, después de haber sido sede entre 1977 y 1986. Desde su vuelta, ha acogido de forma ininterrumpida el GP anual a excepción de 2020 cuando la covid obligó a cancelar la cita y se ha convertido en una cita emblemática y uno de los favoritos de los aficionados, con amplia afluencia de público durante las carreras. Además, es uno de los más rápidos del campeonato.

"El nuevo acuerdo refleja la ambición compartida de MotoGP y Silverstone de seguir impulsando el evento, mejorando la experiencia de los aficionados y haciendo crecer la audiencia del campeonato tanto en el Reino Unido como a nivel internacional", apuntó la organización en un comunicado.

"Reino Unido cuenta con una rica tradición en el motociclismo y sigue siendo uno de los mercados más importantes para MotoGP. Desde nuestro regreso a Silverstone en 2010, hemos construido una sólida colaboración y, juntos, hemos ofrecido algunos fines de semana inolvidables del Gran Premio de Gran Bretaña", indicó Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group en declaraciones difundidas por la organización.

"Silverstone ofrece un escenario fantástico para MotoGP. El hecho de que haya habido once ganadores diferentes en los últimos once Grandes Premios disputados en este circuito demuestra la calidad, la competitividad y la imprevisibilidad de las carreras que se celebran aquí. Esta ampliación nos brinda la oportunidad de seguir invirtiendo en el evento, reforzar nuestra presencia en el Reino Unido y generar aún más valor para nuestros aficionados, equipos, socios y promotores durante los próximos años", zanjó al respecto.

Por su parte, Stuart Pringle, CEO de Silverstone, afirmó que "esta renovación garantiza nuestra posición como la casa indiscutible de la competición internacional de máximo nivel en el Reino Unido. Ampliar nuestra relación confirma nuestro compromiso compartido de ofrecer la mejor experiencia de alta velocidad a los aficionados británicos".

La próxima edición está prevista para agosto de 2027, y los detalles, tal y como avanzó la organización, se anunciarán próximamente.